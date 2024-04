Mégis megmenekülhet a kedvelt balatoni strand a lezárástól? Nem fürödhetett volna ott bárki

A helyiek tiltakozása és népszavazási kezdeményezése után végül leszavazták a fonyódi képviselők, hogy az Erzsébet-táborhoz kerüljön egy másfél kilométeres balatoni partszakasz.

Csütörtökön rendkívüli testületi ülést tartottak Fonyódon, melyen a helyi képviselő-testület végül nem szavazta meg, hogy ingatlancsere keretében átadja a Fónyódligeti Erzsébet-tábor előtti másfél kilométeres balatoni partszakaszt az államnak – számolt be az ülésről a Népszava.

Még karácsony előtt jelent meg a Magyar Közlönyben egy törvénymódosítás, amely szerint az érintett területet a gyermek- és ifjúsági táborok szervezésével összefüggő feladatok miatt „ingyenesen az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány tulajdonába kell adni”. Az alapítvány az ügyről korábban úgy nyilatkozott: a tábor mellett közvetlenül elterülő partszakasz 2024-től a tábor területéhez tartozik, azt kizárólagosan a táborozók használhatják, ami tovább növeli a gyermekek táborozásának biztonságát. Mindeközben a helyi polgármester, Hidvégi József hisztériakeltésről beszélt, illetve arról, hogy nem gondolja, hogy bárki le akarja zárni ezt a területet.

Fonyódon mindenesetre jelentős felháborodást váltott ki a tervezett ügylet, a helyiek még tüntetést is tartottak, valamint egy népszavazást is kezdeményeztek az ügyben. Mindezek után került sor a csütörtöki képviselő-testületi ülésre, melyen ezt az ügyet is tárgyalták. A lap beszámolója szerint azonban a polgármester nem jelent meg a szavazáson, noha ő nyújtotta be az ingatlanügynek zöld utat adó előterjesztést, amit végül a képviselő-testület egyhangúlag le is szavazott.