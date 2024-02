Előkelő listára kerüt fel Budapest: ezek lesznek 2024 sztárvárosai

Idén a nemzetközi utazások az előrejelzések szerint 2019 után ismét kiugró számokat produkálhatnak, sok utazó tervezi idén, hogy eddig egy még nem látott várost keres fel. Persze mindenkit az érdekel, melyek lesznek az idei top úti célok, ezért egy felmérés összegyűjtötte, melyik az 50 legnagyszerűbb város a Földön. Közülük most 10-et részletesen is bemutatunk és elmondjuk, miért pont idén menjünk oda. Nem olyan nagy meglepetés, de feltétlenül jó hír, hogy Budapest is a listán van, méghozzá a 26. helyen.

Mitől lesz egy város nagyszerű? Egyesek szerint a nyüzsgő városrészek, a megfizethető ételek, italok, a művészeti galériák, múzeumok, színház és egyéb élőzenés rendezvények adják egy metropolisz legjavát. Mások olyan dolgokat emelnének ki, mint a helyiek boldogsága, a zöld területekhez való hozzáférés vagy éppen a közösségi hangulat.

Mindezeket és még sok mást is figyelembe vett éves felmérésében a Time Out magazin, amelyben arról kérdezték meg a városlakókat világszerte, hogy milyen most ott élni, dolgozni és játszani. A helyiek véleményének és meglátásainak, valamint a városszakértők globális hálózatának köszönhetően tudták összeállítani a világ legjobb városainak rangsorát.

A korábbi évekhez hasonlóan a rangsor alapja továbbra is a városukat legjobban ismerő emberek - a helyiek - körében végzett globális felmérés volt. A Potentia Insight kutatócéggel együttműködve több ezer városlakót kérdeztek meg a városukban található ételek, a kultúra és éjszakai élet minőségéről és megfizethetőségéről. De kifaggatták a helyieket arról is, hogyan érzik magukat városukban: boldogok ott? Szép hely? Könnyű társas kapcsolatokat kiépíteni? A több ezer válasz egyedülálló betekintést nyújt abba, hogy a világ legnagyszerűbb városaiban jelenleg milyen is az élet.

1. New York

Úgy is ismerjük, mint "a város, amely soha nem alszik", hiszen sok étterme, bárja és üzlete a nap 24 órájában nyitva van, de a mondás inkább New York szellemiségére is vonatkozik. Ez a vibráló metropolisz mindig alkalmazkodik, mindig újít, és mindig feszegeti a határokat. Soha nem alszik. Teljesen éber. Ez azt jelenti, hogy a város galériáiban és múzeumaiban, köztük a MoMA-ban, a Whitney-ben és az Amerikai Természettudományi Múzeumban folyamatosan olyan kiállításokat láthatunk, amelyeket kötelező látni. A városrészek a közösségek által irányított rendezvényekkel tartják össze az alapot, mint például a Queens Night Market Flushingban, a Holdújévi felvonulás Chinatownban és a Nyugat-indiai Napi felvonulás Crown Heightsban.

New Yorkbam hihetetlenül sűrű Broadway-szezon van idén tavasszal. Nemcsak az olyan nagy sikerű előadások folytatódnak, mint Sondheim "Merrily We Roll Along" és "Sweeney Todd", hanem a városban új produkciók tömkelege is látható lesz, köztük a várva várt "The Notebook", "Water for Elephants" és "The Who's Tommy".

A Nagy Alma vonzerejét nem lehet letagadni: egy kutatás szerint a legtöbb ember ide költözne legszívesebben.

2. Fokváros

A félsziget közepén található - jól jelzett sétaútvonalakkal tarkított – Asztalhegy láttán, amelyet pompás strandok szegélyeznek, nem nehéz elalélni Fokváros természeti szépségétől. De ha eltöltenek itt néhány napot, az Anyaváros multikulturális lelke is hamar felragyog. A District Six Múzeumban és a Robben-szigeten megismerkedhetünk az ország viharos történelmével (Dél-Afrika 2024-ben ünnepli a demokráciája 30. évfordulóját), míg Bo-Kaap színes házai a város élénk Cape Malay közösségének felfedezésére invitálnak minket. Fokváros kreatív energiái is egyre élénkebbek: műtermek, galériák és nyilvános rendezvények sokasága várja a látogatókat

Fokváros minden tekintetben magas pontszámot ért el a felmérésben. A helyiek 100 százaléka mondta, hogy a város gyönyörű és boldoggá teszi őket, míg a kulturális színtere a világranglistán a legjobbnak bizonyult.

3. Berlin

Berlin sokkal több, mint a klubjai, a galériái összessége. A város talán nem a barátságosságáról híres, de a berliniekre nem lehet panasz. Akár egy füstös neuköllni kocsmába ülünk be, hogy a helyieket figyeljük, akár egy friedrichshain-i táncparketten ropjuk, vagy egy kreuzbergi közösségi tüntetésen a, Berlinben biztosan megtaláljuk a helyünket a hasonlóan gondolkodó emberek között.

A 12 kerület között tömegközlekedéssel könnyen mozoghatunk, de a kerékpárkölcsönzés is remek módja a város megismerésének. Kerékpárutak szelik át a fővárost, és végtelennek tűnő, tágas, nyitott zöld területek vannak (a Tempelhof Field, egy hatalmas parkká alakított, használaton kívüli reptéri aszfaltcsík, a helyiek egyik kedvence).

Idén érdemes menni, hiszen 2024-ben 20 éves a Monster Ronson's Ichiban Karaoke, Berlin legismertebb karaoke bárja. Mint tudjuk, hogy a berliniek szeretnek bulizni, az éjszakai élet itt tényleg páratlan: 82 százalékos értékelést kapott.

4. London

A londoniak teszik Londont naggyá. Sehol máshol a világon nem találkozhatunk ennyire sokszínű, mégis furcsán homogén embercsoporttal. Londont folyamatosan a világ, Európa legjobb városának nevezik: galériáik ingyenesek, a parkjai hatalmasak, pubjai legendásak.

Az elmúlt években gyakran kritizálták gyér éjszakai élete miatt, de jó hír, hogy ez mostanra megváltozott. London ma már egy egész rakás hatalmas, élvonalbeli éjszakai klubnak ad otthont. Ami hiányzik az underground zordságból, azt a hatalmas hangrendszerekkel és a gyilkos lineupokkal pótolják.

Annak ellenére, amit a folyamatos esőről hallani, a londoniak 94 százaléka mondta, hogy boldog, és 95 százalékuk szerint a város gyönyörű.

5. Madrid

Akár madridi vagy, akár nem, ha ott vagy, helyi lakosnak számítasz. Barátságos és élénk város, amely helyet érdemel a listán izgalmas éjszakai életével, látványos ételeivel, nemzetközileg elismert szakácsaival és vibráló kultúrájával. Tavaly a Salmon Guru-t a világ egyik legjobb koktélbárjának választották, David Muñoz-t ismét a világ legjobb séfjének választották, a Royal Collections Gallery pedig Európa egyik legfontosabb múzeumi projektje lett.

A nagy nevektől eltekintve Madrid lényege a városrészekben rejlik, ahol évtizedes szomszédok és évszázados üzletek élnek egymás mellett új művészeti galériákkal és különleges kávézókkal - ilyen például Carabanchelben, amelyet 2023-ban a világ harmadik legjobb városrészének választottak. Mindezek ismeretében nem csoda, hogy Madrid olyan népszerű a turisták körében.

Bármikor jó alkalom Madridba jönni és élvezni, de 2024-ben a Santiago Bernabeu Stadion felújítása miatt a városban robbanásszerűen megnő a nemzetközi koncertek száma. A következő hónapokban Taylor Swift, Luis Miguel és Karol G érkezik a spanyol fővárosba. Emellett The Boss (Bruce Springsteen) nem kevesebb, mint három estén lép fel a város másik stadionjában, az Atlético de Madrid otthonában, a Metropolitanóban.

6. Mexikóváros

Nem meglepő, hogy Mexikóváros 2023-ban a világ legjobb kulturális városa lett. Ebben az évben még sok minden más is van, mint amire ez a cím utal: izgalmas, feltörekvő művészeti terek, mint a Laguna, új galériák, mint a Naranjo, és olyan várva várt nemzetközi kiállítások, mint Damien Hirst a Museo Jumexben.

Ezzel párhuzamosan élénk gasztronómiai forradalom is zajlik éppen. Mexikóváros kiemelkedően magas pontszámot ért el általános élhetőségét tekintve: a helyiek 100 százaléka gyönyörűnek nevezte a várost, 96 százalékuk azt mondta, hogy boldog ott, és 94 százalékuk szerint könnyű barátokat szerezni.

7. Liverpool

Liverpool sokkal többről szól, mint Beatles-ereklyékről és futballmeccsekről. Valójában ez az egyik legjobb hely a világon, ahol garantáltan jól fogod érezni magad – állítják a helyiek. Egy újabb város, amely sosem alszik, az olyan helyek, mint a 24 Kitchen Stree, a város legjobb DJ-inek ad otthont, vagy a Salt Dog Slimshez hasonló dive bárok bőséges lehetőséget nyújtanak a késő éjszakai szórakozásra. De nappal is ugyanolyan izgalmas, minden sarkon mosolygó arcok és rengeteg feltörekvő tehetség vár, akár a Michelin ajánlással rendeklező Belzanban kóstolod meg a kis tányérokat, akár a FACT-ban nézed meg a helyi művészek munkáit.

Liverpoolban idén is rengeteg zenei eseményre számíthatunk: az In The Parkban, amelynek házigazdája a közkedvelt helyi énekes-dalszerző, Jamie Webster a Cream Classical-lal együttműködve, az elmúlt évek tánchimnuszai csendülnek fel egy 50 tagú zenekar kíséretében. Liverpool a legolcsóbb művészeti és kulturális város a listán.

8. Tokió

Tokió egy kifejezetten hatékony város. Sűrű tömegközlekedési hálózata mindig pontos, a városkép pedig hihetetlenül tiszta és jól megtervezett. Ami azonban igazán izgalmassá teszi Tokiót, az a dinamizmusa. Sosem marad ugyanolyan: mindig van valami új és innovatív felfedezni való. A világ legjobb éttermei közül több is Tokióban található (Massimo Bottura Gucci Osteriája, az antwerpeni Michelin-csillagos Le Pristine és a MAZ, a 2023-as világ legjobb éttermének tartott perui Central testvére - hogy csak néhányat említsünk), míg a koktélbárok olyan helyi alapanyagokkal kísérleteznek, mint például a miso. Ráadásul a városnak már három gin lepárlója is van, amelyek a japán szeszesitalokra és botanikai alapanyagokra összpontosítanak, új bevásárlóközpontok épültek tetőkertekkel, építész által tervezett nyilvános WC-kből sincs hiány.

A teljesen új teamLab Borderless digitális művészeti múzeum február 9-én nyílik meg Tokió központjában, az Azabudai Hills komplexumban. Vitathatatlanul ez a 2024-es év legjobban várt eseménye, mivel a múzeum számos, eddig soha nem látott digitális művészeti installáció világpremierjét ígéri.

Tokioban a helyiek 94 százaléka mondta, hogy a város boldoggá teszi őket. Ennyi tenni-, látnivaló és étel mellett ez nem is meglepő

9. Róma

Róma a világ egyik legszebb városaként tartják számon: egyedülálló történelmével, mesés konyhájával és nyugodt életmódjával csábítja az utazókat. A fenséges Colosseumtól és a bonyolultan faragott Trevi-kúttól a Spanyol lépcsőig és a Pantheonig a város építészeti pompája gyönyörű díszletet biztosít a mindennapi élethez. A helyiek még mindig friss termékeket vásárolnak a macskaköves piazzákon, miközben apácák kávézgatnak, az iskolások pedig ikonikus műalkotásokat néznek meg a város múzeumaiban. Látogassunk el a föld alá olyan helyszínekre, mint a Palazzo Valentini ókori római házai vagy a San Clemente-bazilika, és nézzük meg a várost madártávlatból az Angyalvár tetejéről, esetleg a Gianicolo teraszáról.

Róma, a guanciale (sertéshús) és a belsőségek őshazája egyre több növényi alapú éttermet fogad be, hogy a változó ízlésvilágot kiszolgálja. Próbáljuk ki a Buddy-t egy dekadens vegán villásreggeliért, a Grezzo-t a tejmentes fagylaltért, és ne hagyjuk ki a Romeow Cat Bistro új vegán cukrászdáját, a Julietta-t.

10. Porto

Portugália második legnagyobb városa az a hely, ahol jót lehet enni, de még jobbat lehet inni. A bor fővárosában a poharad sosem lesz üres: szállj meg egy borhotelben, mint például a The Yeatman, a The Lodge vagy a Wine & Books; kortyolj és falatozz olyan elegáns borbárokban, mint a Genuíno, az A Certain Café vagy a Tia Tia; tanulj meg mindent a vinho-ról a lenyűgöző World of Wine (WoW), boros Disneylandben; és nézd meg, hol történik a varázslat egy pincetúrán.

Az azulejo-csempés épületek és a Duoro kilátás mellett nem csoda, hogy a helyiek 98 százaléka gyönyörűnek nevezi a városát. A romantika terén is az egyik legjobban teljesítő város: a helyiek 82 százaléka szerint Portóban könnyű megtalálni a szerelmet.