Kiadták a másodfokú riasztást, érkezik az ítéletidő: ezek a megyék biztosan nem ússzák meg

Az Északi-középhegység és a főváros tágabb környezetében akár estig, éjfélig is előfordulhat ónos eső. A Magyar Meteorológiai Szolgáltató másodfokú figyelmeztetést adott ki északkeletre.

Szerdán délnyugatról északkelet felé - jellemzően kis mennyiségű - vegyes halmazállapotú (átmeneti ónos esőt is felvonultató) csapadékkal járó tömbök vonulnak: a legtöbb helyen napközben esőbe megy át a csapadék, de az Északi-középhegység és a főváros tágabb környezetében akár estig, éjfélig is vegyes lehet a halmazállapot. Ezeken a részeken eleinte havazás, majd ónos / fagyott eső fordulhat elő, az idő előrehaladtával egyre inkább eső valószínű - áll a Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzésében.

A térség északi részén (illetve emellett a Nyírségben) a kezdeti havazásból lepel-3 cm-es hóréteg alakulhat ki, de az északi határvidéken 3 cm-t is meghaladhatja az átmenetileg létrejövő friss hó vastagsága. Az ónos eső / fagyott eső nagyobbrészt kis mennyiségűnek (néhány tized mm-nek) ígérkezik az említett tájakon, de elsősorban Észak-Borsodban a nap második felében meghaladhatja az 1 mm-t is.

Délutántól Vas és Veszprém megye magasabban fekvő részein kis területen időnként egy-egy 55-70 km/h-s széllökés kialakulhat, de a Bakony magasan fekvő részein átmenetileg ennél erősebb szél is lehet. Ónos eső miatt az északkeleti országrészre másodfokú, a középső területekre pedig elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Szerdán a csúcshőmérséklet 0 és +9 fok között alakul, északkeleten az alacsonyabb, délnyugaton a magasabb értékekkel. A maximum beállta az esti órákban várható. Késő estére kissé tovább emelkedhet a hőmérséklet, 0, +11 fok közé.

Este többnyire erősen felhős vagy borult égre számíthatunk. Az éjszaka első felében főleg keleten eshet az eső, az északi határ mentén ónos eső is hullhat. Később másutt is előfordulhat csapadék, de már mindenütt eső valószínű. A déli, délnyugati szél nagy területen élénk, többfelé erős lesz, egy-egy helyen viharos közeli lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +9 fok között alakul, amely a legtöbb helyen az éjszaka legelején áll be. Hajnalra a legtöbb helyen kissé tovább emelkedik a hőmérséklet.