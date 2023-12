Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2023. december 12.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2023. december 12.

Névnap

Gabriella

Országos középtávú előrejelzés

2023.12.13: Erősen felhős, illetve borult lesz az ég. Sokfelé elered az eső, zápor, főleg hazánk déli felén jelentős mennyiség eshet. Ködfoltok is lehetnek. Mérsékelt marad a légmozgás. A minimum-hőmérséklet általában 2, 7 fok között alakul, de északkeleten fagypont alatti értékeket is mérhetnek. Kora délutánra 2 és 10 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Északkeleten számíthatunk a hidegebb időre.

2023.12.14: A vastag, zárt frontfelhőzet távolodik, mögötte vékonyodik, szakadozik a felhőzet, de a keleti, északkeleti vármegyékben, esetleg az Alpokalján maradhatnak erősen felhős területek. Éjjel szórványosan, napközben csak helyenként valószínű eső, zápor. Estétől északkeleten néhol vegyes halmazállapot is lehet. Sokfelé megélénkül, időnként megerősödik az északnyugati, északi szél. Reggel 1, 6 fok várható, de északkeleten néhol gyenge fagy is előfordulhat. Kora délután általában 5, 10 fokot mérhetnek, északkeleten hűvösebb is lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Általában kedvezően alakul a levegőminőség, bár a PM10 koncentrációjának pillanatnyi értékei időnként az egészségügyi határérték közelében alakulhatnak. (2023.12.12. kedd éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A légkör magasabb szintjein zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2023.12.12)

