Zalai luxushelyekre irigy az ország: annyi pénzt kalapoznak az utazóktól, hogy azt elkölteni is nehéz

A Pénzcentrum cikkében utána jártunk, hogy az idegenforgalmi adó 2021-es bevételei hogyan oszlanak meg az országban. A balatoni települések és a borvidék abszolút térhódítása regionális és vármegyei szinten is kiugróan látványos. Települések szintjén, lakosságarányosan azonban egy merőben kisebb zalai település, Márokföld a győztes.

A Idegenforgalmi adó (IFA) a szálláshelyek igénybevétele esetén az állam részére fizetendő összeg. AZ IFA egy helyi adónem, a kivetése és az elszámolása az önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Az adónemmel minden szállás bérbeadásnál, így a magánszálláshely kiadása esetén is találkozunk, amely a számlán külön tételként van feltüntetve. Az adó beszedését és elszámolását az önkormányzat felé az ingatlant bérbe adó végzi, azonban annak összege a szolgáltatást igénybe vevőt, így végső soron a fogyasztót terheli.

Ez az adónem 2003 óta létezik, akkor vetették ki először, a bevezetéskor a mértékét 300 forintban vagy a fizetendő összeg legfeljebb 4 százalékában maximalizálták. Az elmúlt 20 évben természetesen ezek az értékek magasabbak lettek, 2003 és 2019 között a növelést rendre a KSH által meghatározott fogyasztói ár-index növekedésével határozták meg, azonban a 2020-as évben a kormány egy rendeletben határozta meg, hogy nem növekedhet az IFA mértéke, ezzel is könnyítve a vendéglátósok terheit a COVID járvány idején, így a 2021-es évben sem változott a mértéke, maximum 525,5 forint lehetett éjszakánként és személyenként az elkérhető összeg.

Jelenleg (2023 január 1-től) 580 forint/vendégéjszaka a maximum kivethető IFA, azonban ez településenként eltérő lehet. A Magyar Államkincstár oldalán egy részletes lista található, ahol településenként megnézhetjük, hogy milyen adókkal kell számolni, illetve, hogy mekkora az adott adónem mértéke, így az IFA-ról is részletesen tájékozódhatunk. Cikkünkben a 2021-es év IFA bevételeit vizsgáljuk meg régiók, vármegyék és települések szintjén, az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) oldalán található adatok alapján.

Regionális és vármegyei bontás

Mind a regionális, vármegyei és településszintű adatok esetén lakosságarányos értékeket használtunk, hogy valós képet kapjunk az IFA bevételekről. Először a regionális és vármegyei adatok kiterjesztését vizsgáljuk meg, mert már ezek is nagyon szépen mutatják, hogy az adónemből származó bevételek egyértelműen bizonyos régiókra és vármegyékre csoportosulnak. Az első térképes ábrán a regionális bontás látható, és már itt igen látványos a dunántúli régiók térhódítása. A térségben található a Balaton, ami minden évben egyértelműen a legtöbb turistát fogadja be, így nem csoda, hogy azokban a régiókban a legmagasabb az érték. A másik még domináns régió, az észak-magyarországi régió, azonban ez sem ad okot meglepettségre, hiszen az itt fekvő Északi-középhegység és környezete, a híres borvidékekkel tarkított térség is sok látogatót csalogat a környékre.

A vármegyei bontás is szépen párhuzamban van a regionális adatokkal, a Dunántúlon fekvő vármegyék közül kerülnek ki a nyertesek, a legtöbb IFA bevételt 2021-ben Veszprém vármegye szerezte, de utána nem sokkal található Zala és Somogy vármegye is. Az Észak- Magyarországi régióban Heves vármegye a legkeresettebb.

Ezek után érdekes megnézni, hogy települések szintjén mennyire folytatódik ez, a regionális és vármegyei szinten felfedezhető dominancia az ország dunántúli és északi részét illetően.

Top 10-es listák

A regionális és vármegyei adatok után nézzünk rá a település szintű adatokra. Először a 10 legtöbb IFA bevételt szerző településeket nézzük meg lakosságarányosan. A legtöbb bevételt a Zala vármegyei, 55 lélekszámú Márokföld tudhatja magáénak, 94 ezer forintot lakosonként. A faluházban három darab kétágyas szoba várja a turistákat, nagycsaládos és kisebb csoportos üdültetésre. Az erdőszélen szalonnasütőhely és esőbeálló házikó várja a turistákat. A településen egyébként még ezen felül is több programlehetőség található, a községben kalandpark, jurtatábor és íjászpálya is üzemel.

Több a listán szereplő település nem okoz meglepetést, hiszen a legkedveltebb turista célpontok közzé tartoznak, úgy mint például Hévíz, Tihany vagy Zalakaros, de Zamárdi és Visegrád is abszolút jogosan helyezkedik el a lista ezen szakaszán. A következő táblázatban a lakosságarányos IFA bevételekkel és pontos elhelyezkedésükkel soroltuk fel a top 10 települést.

A legkevesebb IFA bevételt szerző települések kiszűrése a listában már nehezebb dió volt. Ugyanis az adatbázisban található 3156 településből 2539 olyan van, ahol egyáltalán nem volt IFA bevétel 2021-ben. Ezek közül is a legtöbb a Dél- Dunántúlon, ott ugyanis 562 az IFA-ból 0 forint bevételt szerző település van. A második helyen a Nyugat- Dunántúl található a maga 539-es értékével. Ezek az értékek azért is érdekesek, mert vármegyei és regionális szinten is abszolút a dunántúli régió vezetése látszik, annak ellenére, hogy itt található a legtöbb 0 forint IFA bevételt szerző település is.

Ha elvonatkoztatunk a 0 forinttól, akkor is jól látható, hogy az IFA nagyon csoportosítva jelenik meg a térképen, ugyanis egészen 0-tól 1000 forint éves bevételig összesen 2949 település található, ami az összes az adatbázisban szereplő település több, mint 93%-át jelenti. A részletes adatokat a következő táblázatban összegeztük.

Az IFA mentesség feltételei

Idegenforgalmi adót magán- és falusi szálláshely bérbeadása esetén is be kell szednie a szállásnyújtónak. Ugyanakkor akadnak olyan feltételek is, amelyek lehetővé teszik, hogy bizonyos esetekbe nem kelljen IFA-t fizetni. Ilyen esetek

a 18. életévét be nem töltött személy,

a gyógyintézetben vagy szociális intézményben ellátásban részesülő személy,

közép- felső-, vagy szakképzés keretében szálláshelyen tartózkodó személy,

honvédelmi, rendvédelmi, vagy közszolgálati feladatokat ellátó személy, vagy annak hozzátartozója, amennyiben a vendégéjszakát az állományban lévő személy látogatása indokolja,

egyházi jogi személy tulajdonában álló építményben töltött vendégéjszaka, kizárólag az egyházi személy hitéleti tevékenységének céljából,

a településen székhellyel, telephellyel, vagy ideiglenes iparűzési adó alá tartozó tevékenységet végző vállalkozó vagy ezen vállalkozó munkavállalója által eltöltött vendégéjszaka, amennyiben azt a folytatott munkavégzés indokolja,

2022-től azok a magánszemélyek, akik az önkormányzat illetékességi területén egészségügyi szolgálati kötelezettség okán tartózkodnak.

De fontos információ, hogy minden felmentést jogosító esetet hivatalos dokumentummal kell igazolni a szállást nyújtó számára, mert az adóbevalláskor ezt a tulajnak szintén igazolnia kell tudni.