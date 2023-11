Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2023. november 4.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2023. november 4., szombat.

Névnap

Károly

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 379.56 Ft

CHF: 393.38 Ft

GBP: 437.89 Ft

USD: 353.69 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2023. november 3.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 44. héten emelkedő számsorrendben a következők:

6, 21, 23, 31, 39



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 2 db

4+1 találat: 12 db

4-es találat: 34 db

3+2 találat: 28 db

3+1 találat: 577 db

2+2 találat: 368 db

3-as találat: 1442 db

1+2 találat: 1717 db

2+1 találat: 7938 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 13765 Ft

MOL: 2900 Ft

RICHTER: 8845 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2023.11.05: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a nap második felében nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik, csökken a felhőzet. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Akár nagyobb mennyiségű csapadék is hullhat. A déli, délnyugati szelet sokfelé kísérik erős, néhol viharos lökések. A minimum-hőmérséklet általában 7, 13 fok között alakul, de északkeleten 3, 6 fokot is mérhetnek. Kora délután 10, 19 fok várható, a déli határnál lesz a legmelegebb.

2023.11.06: Hajnalra főleg délnyugaton és az északkeleti szélvédett völgyekben pára-, ködfoltok képződnek. Feloszlásuk után nagyrészt napos időre számíthatunk, gomoly- és fátyolfelhőkkel. Néhol zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Többfelé megélénkül a déli, délnyugati szél. A minimum-hőmérséklet többnyire 4 és 9, a maximum 13 és 19 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Az időjárás kedvezően alakítja a levegőminőséget. (2023.11.04. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A hazánk fölött áthaladó hidegfront kelet felé távolodott el a Kárpát-medencétől, mögötte pár fokkal hűvösebb levegő áramlik térségünk fölé, és a szél is mérséklődik. Ezek a hatások a vegetatív idegrendszerünket paraszimpatikus irányba tolják el, ezért csökken a szervezet energiaforgalma, alapanyagcseréje, lassul a légzés és a keringés, valamint az izomtevékenység is a legszükségesebbre csökken le. Ezáltal általános „restség” válik uralkodóvá. (2023.11.04)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!