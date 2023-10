Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2023. október 29.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2023. október 29.

Névnap

Nárcisz

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 383.67 Ft

CHF: 402.34 Ft

GBP: 440.24 Ft

USD: 363.16 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2023. október 28.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. héten emelkedő számsorrendben a következők:

5, 8, 47, 55, 87

Joker: 581683

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 22 db

3-as találat: 2461 db

2-es találat: 70752 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 13530 Ft

MOL: 2874 Ft

RICHTER: 8600 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2023.10.30: Többnyire napos idő várható kevés fátyolfelhő mellett, de nyugaton és az északi határvidéken lehetnek felhősebb körzetek és csupán arrafelé fordulhat elő kisebb eső, zápor. Nagy területen megélénkül a déli, délnyugati irányú szél, főként az Észak-Dunántúlon erős, viharos lökések is lehetnek. Enyhe lesz az éjszaka, a minimumok általában 11, 16 fok között alakulnak, de a szélvédett tájakon ettől több fokkal alacsonyabbat is mérhetnek. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 19 és 24 fok között várható, északkeleten ettől pár fokkal hűvösebb is lehet.

2023.10.31: Alapvetően felhős idő várható, de hosszabb-rövidebb napos periódusok mindenütt lehetnek. Kezdetben is kialakulhat kisebb eső, zápor, viszont délutántól már többfelé lehet számítani záporokra, zivatarokra. Eleinte a déli, majd az északnyugatira forduló szelet sokfelé kísérhetik élénk, erős lökések. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet hajnalban általában 12 és 17 fok között alakul, de a kevésbé felhő északkeleti tájakon ettől több fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Délutánra általában 18 és 23 fok közé melegszik fel a levegő, a tartósabban felhős helyeken ettől pár fokkal elmaradhatnak a maximumok.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A levegőminőség döntően kedvezően alakul. (2023.10.29. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható. (2023.10.29)

Akciók

