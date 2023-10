Áll a bál Brüsszelben: óriási a felfordulás, erre kell most ott számítani

A belga fővárosban a hétfő esti utcai lövöldözések miatt 4-es fokozatúra emelték a terrorfenyegetettségi szintet, majd miután lelőtték az elkövetőt, 3-as szintre csökkentették. Minden azt jelenti, hogy folyamatos ellenőrzésekre, komoly rendőri jelenlétre kell számítani, nem csak Brüsszelben, de az egész ország területén, sőt egyes határátkelőknél is. Összeszedtük, mit kell tudni, és mire számíthatnak a magyar utazók, kint élők.

Belgiumban kedden délután 4-esről 3-asra csökkentették a terrorfenyegetettségi szintet,miután a hétfő esti lövöldözőt, aki két svéd szurkolót gyilkolt meg, likvidálták, és jelenleg nincsen arra utaló jel, hogy bűntársai is lettek volna. A gyanúsítottra a belga főváros északi Schaerbeek negyedében, egy kávézóban nyitottak tüzet a rendőrök egy rajtaütésben. A férfi a kórházban belehalt sérüléseibe.

A kedd este óta érvényben lévő 3-as veszélyességi szint a következő biztonsági intézkedéseket vonja maga után:

A rendőri erők fokozott ébersége az egész országban.

Fokozott rendőri jelenlét.

Egyes helyszíneken további biztonsági intézkedések hozhatók.

Valamennyi biztonsági és hírszerző szolgálat továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, hogy szükség esetén felülbírálja az intézkedéseket.

A történtek miatt Franciaország megszigorította az ellenőrzéseket a Belgiummal közös határán.

Reptéri intézkedések

Ahogy az egész országban, 3-as veszélyességi szint van érvényben Brüsszel nemzetközi repülőterén is a városban történt terrorista lövöldözés után, de a járatok rendben haladnak, járattörlésre nem került sor.

Az intézkedés miatt kiegészítő beléptetési ellenőrzéseket végeznek, és fokozott rendőri jelenlétre kell számítani.

A négyfokozatú terrorfenyegetettségi skálán a 4-es szint a „súlyos és közvetlen” fenyegetettséget jelenti, a 3-as szint „lehetséges és valószínű”, a 2-es „lehetséges, de nem valószínű” támadást, az 1-es szint „alacsony kockázatot” jelent.

A magyar Konzuli Szolgálat országonkénti utazási tanácsai között Belgium mint biztonságos ország van feltüntetve, de az alábbi tájékoztató olvasható:

"Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a terrorfenyegetettségi szint csökkentése ellenére is őrizzék meg éberségüket és elővigyázatosságukat, és esetleges válsághelyzetben kövessék a helyi hatóságok felhívását, illetve működjenek velük együtt. A közösségi médián keresztül terjedő terrorizmussal kapcsolatos üzeneteket/videókat/képeket ne terjesszék! A belga rendőrség kiemelten figyeli az internetes forgalmat is és egy rossz helyre elküldött/továbbított üzenetnek súlyos büntetőjogi és anyagi következményei lehetnek! A terrorveszélynek kitett intézmények védelmére a rendőrök mellett katonák is kirendelhetők. Jelenleg is Belgium-szerte jól látható a repülőtereken, az Európai Unió és a NATO belgiumi intézményeinél, továbbá a pályaudvarok, a nagy forgalmú piacok, áruházak, és turisztikai nevezetességek környékén a megerősített rendőri vagy katonai jelenlét, s tapasztalható a személyi ellenőrzések, igazoltatások számának növekedése is. A brüsszeli nemzetközi repülőtéren (Brussels National – Zaventem) és a Charleroi-i reptéren az utasok és kísérőik csomagjait a repülőtér területére belépéskor szúrópróba-szerűen átvizsgálják. Kérjük továbbá, hogy minden magyar állampolgár kövesse a belga hatóságok utasításait, ezen kívül a belga krízis központ weboldalán található információkat is kísérjék figyelemmel a Twitteren, azaz X-en"

Az Iszlám Állam áll a háttérben: mi jön ezután?

Az Iszlám Állam dzsihadista szervezet Telegram-oldalán megjelent közlemény szerint egyik harcosuk hajtotta végre a támadást. A magát Abdesalem Al Guilaninak nevező 45 éves férfi lőtt hétfő este, akinek menedékkérelmét 2020-ban elutasították, ennek ellenére továbbra is illegálisan élt Belgiumban.

A brüsszeli támadás a második terrorakció volt Európában a Hamász Izrael elleni akciója óta. A múlt héten a franciaországi Arrasban ölt meg egy tanárt egy iszlámista. Claude Moniquet a dzsihádizmus szakértője, szerinte ideje felkészülni a támadásokra.

Szerintem hamarosan egy terrorhullámot láthatunk majd a világban. Most Európában zajlik mindez, Franciaországban és Belgiumban. Holnap talán az Egyesült Államok kerül sorra, de bárhol megtörténhet. A közel-keleti történéseket egy terror-sokk követi majd. Ami Izraelben történik, motivációt jelent a dzsihádisták számára, hogy ismét megjelenjenek és növekedjenek. De meg kell értenünk, hogy az alapvető problémát a radikális iszlám jelenti és a terrorizmus csak egy eszköz, ami előjön, ha jó ürügyet találnak

- nyilatkozta a szakértő az Euronewsnak.

Címlapkép: MTI/AP/Geert Vanden Wijngaert