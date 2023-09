Így nyaral most egyre több magyar: rákaptak erre a trükkre, sokat spórolnak, szabadságot se vesznek ki

Világgazdaság Link a vágólapra másolva

A diplomával rendelkezők egyre gyakrabban azért jelentkeznek be a munkaügyi hivatalokba, hogy kipihenjék az évközi fáradalmakat, néhány hónappal később pedig – akár egy másik munkahelyen – ismét munkába álljanak. A jelenség azonban nem tömeges és nem is mindenki engedheti mag magának - írja a Világgazdaság. Eddig ez Nyugat-Európában volt jelemző, de mára Magyarországon is realitássá vált.

Az elmúlt időszakban egyre több diplomás álláskereső jelenik meg a hazai munkaügyi hivatalokban, ám meglepő módon nem kirúgás, vagy a cég bedőlése a leggyakoribb ok a munkahelyről való kilépéseknek, hanem sokkal inkább a nyaralás és az évközi fáradalmak kipihenése - írja a lap. Az egyre súlyosabb munkaerőhiány, valamint a növekvő igény miatt a kvalifikált munkakörökre az egzisztenciálisan jobb helyzetben lévő felsőfokú végzettségűek ma már idehaza is megtehetik, hogy bejelentkezzenek a munkaügyi hivatalokban álláskeresési támogatásért, tudva azt, hogy három hónap letelte után könnyedén tudnak majd elhelyezkedni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke szerint is megjelent ez a sajátos pihenőidő vagy speciális szabadság igénybevétele. Nyugat-Európában egy ideje már jelen van ez a folyamat, főleg a felsőoktatásban tanítók, kutató munkát végzők körében, ugyanakkor ez egy magasabb jövedelmi szintet és egy olyan speciális ismeretet feltételez, amikor valaki nagy biztonsággal el tud helyezkedni a munkaerőpiacon. Az esetek 99 százalékában az érintettek rendelkeznek már a következő foglalkoztatás lehetőségével, tehát megvan az elköteleződésük egy másik munkáltató irányába – mondta, hozzátéve, ezt a köztes időszakot hidalják át ezzel a speciális pihenéssel, miközben bejelentkeznek a munkaügyi hivatalba, így ellátás nélkül sem maradnak. A szakszervezeti vezető szerint ez nem feltétlenül Budapesten jellemző, sokkal inkább szakmacsoporthoz és iskolai végzettséghez köthető, mintsem regionális jelenség lenne. EZ IS ÉRDEKELHET Még nincs vége a nyárnak: fillérekért utazhatsz ebbe a régióba, ahol az idő is kitűnő még Az Adria InterCity-vel még szeptember végéig, az utószezonban is kedvező áron utazhatnak az utasok a tengerpartra.

Címlapkép: Getty Images

