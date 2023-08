Már a MÁV sem titkolja, borzalmas állapotban a vasút: sebességkorlátozást kellett bevezetni

Jelentősen megnövekedhet a menetődiő Biatorbágy és Szárliget között a vasúton, mert az amúgy is elöregedett pálya állapotát a nyári esőzések is tovább rontották.

100 km/órás ideiglenes sebességkorlátozást kellett bevezetni a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonal Biatorbágy és Szárliget közötti szakaszán a pálya állapota miatt - erről először a hvg írt, később viszont a MÁV is megerősítette.

A vasúttársaság úgy fogalmazott, hogy a vasúti pálya a kérdéses szakaszon meglehetősen elöregedett, azt is elmondtk, hogy a menetidő emiatt megnövekszik. Mint hozzátették: az állapotromlást az idei nyáron tapasztalt intenzív esőzések és az elmúlt napok hősége felgyorsította.

