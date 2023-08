Óriási fejlesztést jelentettek be a Balatonnál: erre már tényleg nagy szükség volt

Rég várt kerékpáros fejlesztés kezdődött meg a Balaton déli partján, ezzel egy népszerű fürdőhelyet is el lehet majd érni kerékpárral.

Még ebben az évben befejezik a Fonyódról induló balatoni kerékpárutat, amely a magyar tengert körülvevő út egyik leágazása lesz - ezt olvashatjuk a Magyar Építők oldalán.

Azt is közölték, hogy az M7 feletti felüljárótól északra haladó szakasz még tavaly elkészült, most pedig a déli és egyben utolsó szakaszon jelentették be a kivitelezők, hogy megkezdődött a munka. A Fonyódról induló út azért is fontos a Balaton déli partján élőknek vagy a rendszeresen ott nyaralóknak, mert ezzel kerékpáros összeköttetés létesül a város és a csisztapusztai fürdő között.