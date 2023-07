Itt a válasz: ezért kerül 600 forintba egy gombóc fagyi a Balatonnál

Somodi János sütőtökös mandula, dió variációkkal fantázianevű fagylaltja lett a 2023-as év fagylaltja, amelyet a balatonmáriafürdői Florida Fagyizó készített el. A HelloVidék az aranyérmes fagyi megálmodójával beszélgetett.

Több mint fél évig dolgozott azon a recepten, amely végül elnyerte a szakmai zsűri tetszését. Többször is változtatta az arányokat, az alapanyagokat és a hozzávalókat, de a minőségről nem volt hajlandó lemondani. Az utolsó pillanatban még egy másik receptet tartott esélyesebbnek a versenyre, de aztán a családja javaslatára meggondolta magát. De végül bebizonyosodott, hogy jól tette Somodi János. Mint elmondta,

Nem csak örömet és dicsőséget, hanem óriási felelősséget is jelent, hiszen ezzel szakmailag most az egész magyar cukrász társadalmat is képviselem. Ez a díj folyamatos fejlődésre is ösztönöz bennünket. A minap voltam újra Budapesten, ahol az Ipartestület zsűrije előtt is elkészítettem a fagyit; ezt a szabályt a szabályt csak néhány éve vezették be a győztes fagylaltkreációval kapcsolatban. Körülbelül négy órás feladatot jelentett, hiszen csak az alapanyagot vittem, tehát helyben főztem és sütöttem meg mindent. Kicsit úgy éreztem magam, mintha záróvizsgán lennék, de örültem is neki, hiszen ebből is látszik, hogy milyen komoly előírásoknak kell megfelelni, ahol nem fér bele a kompromisszum

Ahogy azt a szakember látja, ma már minden korábbinál minőségérzékenyebbek a vásárlók, de érezhetően egyre többen keresik a jó fagylaltot. Arra emlékeztet minket, hogy a legdrágább fagyi, mindig a kidobott fagyi.

Nagyon szeretek idénygyümölcsökkel és idényzöldségekkel dolgozni. Ősszel már megvolt az ötlet, hogy sütőtököt fogok alapanyagként használni egy fagylalthoz. Először is alapízként szerettem volna elkészíteni, de megkóstoltam több helyen és fél gombóc után töménynek éreztem, ezért arra gondoltam, hogy jobb lenne variegátóként felhasználni. Fejben gyorsan összeállt a kép. A sütőtökös rétegzőbe végül hársméz, kardamon, szerecsendió, fahéj, gyömbér került, így a fűszerek összessége és a sütőtök kellemes ízvilágot adott. Ezután elkezdtem az állaggal dolgozni, mert fontos, hogy a fagylalt ne fagyjon meg és ne is olvadjon túl gyorsan. Ennek érdekében egyfajta növényi rost stabilizátort használtam. Azt is előre tudtam, hogy mandulával szeretnék dolgozni. A választásom a szicíliai termőterületről származó Avolai mandulára esett, ami pörköletlen és fehér színű. Ezt is sikerült beszerezni, ami attól is különleges, hogy az íze a kóstolótól függően kicsit a barackmagra, picit a marcipánra emlékeztet. Az alapjába tettem egy kis sót is, amivel a mandula kellemes ízjegyei jönnek elő és nem lesz a fagyi túlságosan édes. Végezetül az egészet dióvariációkkal – kesudióval, pekándióval, brazil dióval, házi dióval szórtam meg. A dióféléket előzőleg karamellizáltam és elkészült a végeredmény

– sorolta a nyertes fagylalt összetevőit Somodi János.