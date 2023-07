Nincs lehetetlen: ezek a legjobb tengerparti szállások Horvátországban 100 ezer forint alatt

Általánosságban elmondható, hogy 2022 és 2023 között szállodai árak nagyjából 20%-kal emelkednek világszerte, ez alól Horvátország sem kivétel. De azért nem lehetetlen jóáras szállásokat találni, akár olyanokat is, amelyek közel vannak a tengerparthoz.

Habár most már hetek óta olvasni olyan híreket, mennyire megdrágult Horvátország a frissen bevezetett euró és az infláció miatt, azért nem lehetetlen még most sem olsó szállásokat találni. A szallas.hu összegyűjtött 15 olyan apartmant, amit jó áron ki tudunk bérelni. Íme, 15 horvátországi szállás 100 ezer Ft alatt, ha 2 főt veszünk számításba, legalább 4 napra (3 éjszakára).

Általánosságban elmondható, hogy 2022 és 2023 között szállodai árak nagyjából 20%-kal emelkednek világszerte. Ivana Herceg, a Horvát Idegenforgalmi Közösség igazgatója a Pénzcentrumnak adott tavaszi interjúban kifejtette, hogy a horvátországi szállodai árak a szálloda típusától, a szállodák által végrehajtott beruházások mértékétől és a keresletnek megfelelően emelkedtek, ez utóbbi egyébként idén Horvátországban nagyon magas. Minden minőségi beruházás, amely aztán magasabb árat eredményez, indokolt áremelkedés. Ezzel szemben az indokolatlan áremelések - amikor a nyújtott szolgáltatás nem felel meg a vendég által fizetett (túlzott) árnak - hosszú távon semmi jót nem hoznak a szolgáltatónak, és a piac végül úgyis szabályozza az ilyen helyzeteket.

De persze összességében elmondható, hogy a szállásárak emelkedése globális tendencia, és ez alól Horvátország sem kivétel. Ez nagyrészt a rekord inflációnak köszönhető, amely nemcsak nálunk, hanem globálisan is erős tényező.

Nézzük azonban pár jóáras szálláslehetőséget:

Apartmani Olive Biograd na Moru

Az épületben összesen 5 apartmant alakítottak ki, ezért tökéletes választás családi vagy baráti kikapcsolódáshoz nagyobb társaságok számára is. Ingyenes a parkolás, a kertben grillezni és sütögetni is lehet, emellett a legnagyobb hőségben a szálláshely medencéjében is hűsölhetünk.

Szeptember 18.- szeptember 23. 6 nap/5 éj 2 felnőttnek a Teraszos Studio 2 fős lakosztályban 89 993 Ft

Apartman Marinna Novi Vinodolski

A 2 férőhelyes, igényesen berendezett apartman ideális szálláshely azoknak a pároknak, akik kettesben élveznék a tengerpart közelségét a nyaralás során. A parkolás, a wifi és a légkondi ingyenes, a kavicsos és a betonos strand 500 méterre, a sziklás strand 400 méterre, a homokos strand pedig csak 300 méterre fekszik.

Szeptember 18. - szeptember 22. 5 nap/4 éj 2 felnőttnek balkonos apartmanban 104 992 Ft

Apartmani Zeleni Raj Dramalj

Az Apartmani Zeleni Raj Dramalj három barátságosan berendezett apartmannal várja a kikapcsolódni vágyó vendégeket, 300 méterre a tengerparttól. A szálláshely állatbarát, így nyugodtan magunkkal vihetjük a kutyánkat vagy a macskánkat a pihenésre. A közelben kerékpárbérlésre is van lehetőség.

Szeptember 18. - szeptember 22. 5 nap/4 éj 2 felnőttnek a kertre néző földszintes 2 fős apartman 86 993 Ft

Apartmani Principium Klenovica

Aki egy nyugodt halászfaluban szeretne pihenni, ahol kikötő és strand is található, annak tökéletes választás Klenovica. A szálláshely közelében étterem és bolt is található, a strand pedig 500 méterre fekszik. Az apartman kertjében ingyenes a parkolás és grillezni is lehet.

Szeptember 11. - szepember 16. 6 nap/5 éj 2 felnőttnek 101 242 Ft

Apartmani Daju Ždrelac

A kutyabarát apartman mindössze 100 méterre fekszik a tengerparttól, ezért azoknak különösen ajánljuk, akik a lehető legközelebb szeretnénk pihenni a tengerhez. A szálláshely teraszán kellemes élmény borozgatni egy strandolással töltött nap végén.

Szeptember 18. - szeptember 23. 2 fő: tengerre néző Classic 2 fős apartmanban 103 117 Ft