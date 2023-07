Brutális hőhullám tarolja le Magyarországot: hétfőn már 37 fok is lehet, szerdán tetőzik a kánikula

Hétfőn már több helyen is 37 fokos hőség lesz az országban, az előrejelzések szerint a legmelegebb szerdán leht, amikor már a 37-38 fokos kánikula sem lesz ritka. Éjféltől másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén.

Éjféltől másodfokú hőségriadó lép érvénybe az egész országban, amit szerda 24 óráig rendelt el az országos tisztifőorvos. Az Időkép előrejelzése szerint holnaptól már az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülést, napközben pedig tovább fokozódik a forróság. Többfelé már a 35 fokot is mérhetünk a legmelegebb délutáni órákban, sőt délen és nyugaton 37 fok is lehet.

EZ IS ÉRDEKELHET Hőségriadót rendelt el Müller Cecília: pokoli meleg csap le Magyarországra a jövő héten A hőség különösen veszélyes a kisgyermekekre, az idősekre, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élőkre nézve.

Ugyan késő délután északnyugat felől egy gyenge hidegfront érkezik, de csak néhány helyre hozhat záport, zivatart, a front mögött keddre viszont többfelé feltámad az északnyugati szél.

A front érezhető lehűlést nem hoz, 30-35 fok lesz délután.

Szerdán délire-délnyugatira forduló széllel ismét forró, afrikai eredetű légtömegek érkeznek. Várhatóan ez lesz a hét legmelegebb napja,

az ország déli felén nem lesz ritka a 37-38 fok sem.

Csütörtökön feltámadó széllel, záporokkal-zivatarokkal már egy erősebb hidegfront érkezése körvonalazódik, átmenetileg több fokkal mérséklődhet a hőség.

Az NNK szerint a hőség különösen veszélyes a kisgyermekekre, az idősekre, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élőkre nézve, így arra kérik a teljes lakosságot – kiemelten a kockázati csoportba tartozókat –, hogy ennek figyelembevételével tervezzék jövő heti teendőiket.

Lehetőség szerint a legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk a napon, illetve a bőrünket megfelelő ruházattal és napvédő szerekkel védjük a leégés ellen. A vízparton tartózkodók, mielőtt vízbe mennek, hűtsék le magukat, különösen napozást követően. Felhevült testtel ne ugorjanak a vízbe! Ügyeljünk az elkövetkező napokban a fokozott vízfogyasztásra. Kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását

- figyelmeztetett az NNK.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA