Így úszd meg a százezres repjegyeket: fillérekből utazhatsz most Franciaországba

Új, közvetlen buszjárat indul Budapestről Maseille-be. Az új járat Franciaország fele megáll Szlovákiában, Ausztriában és Svájcban is, de akár Lyonban is leszállhatunk.

Új, közvetlen buszjáratot indít a FlixBus Budapest és Marseille között. Az új szolgáltatás lehetővé teszi az utasok számára, hogy egyszerűen és kényelmesen utazzanak a két város között, anélkül, hogy át kellene szállniuk.

A Budapestről induló járat Szlovákián, Ausztrián és Svájcon keresztül halad Franciaországba, így lehetővé teszi az utasok számára, hogy felfedezzék a köztes állomásokat is. Például ellátogathatnak Pozsonyba, Bécsbe, Zürichbevagy Lyonba, és megismerhetik a városok kulturális és történelmi látnivalóit. A járatok a hét minden napján közlekednek az ellenkező irányba is. Ez megkönnyíti a nyaralás szervezését az utasok számára, hiszen akár egy éjszakát is eltölthetnek az általuk választott városban, majd folytathatják az utazást vagy visszatérhetnek Budapestre.

A járatok ára egy útra 34 ezer forintról indulnak, azonban ezért az árért több várost is megismerhetünk, hiszen eltölthetünk 1-1 éjszakát a megállókban.