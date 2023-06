Óriási akcióval nyit az egyik hazai fürdő: ők most ingyen strandolhatnak, ennek sok család fog örülni

Családi vakáció néven rendhagyó kampánnyal rukkolt elő a nyári szünet kezdetén a Jonathermál Gyógy- és Élményfürdő: június 19. és 23. között minden 14 éven aluli gyermek ingyenesen strandolhat a kiskunmajsai létesítményben. Juhász Sándor, a komplexum vezérigazgatója elmondta, az akció célja, hogy minél több család felfedezhesse a mintegy 20 hektáron elterülő, 11 medencével és 6 csúszdával ellátott fürdőt.

Gyermekpancsolókkal, gyermekcsúszdákkal, homokos szabadstranddal, játszóterekkel, játszóházzal és megannyi izgalmas programmal és szolgáltatással várja az idei szezonban is a családokat a kiskunmajsai Jonathermál Gyógy- és Élményfürdő. Juhász Sándor vezérigazgató arról beszélt, 2023-ban a tavalyinál is erősebb szezonra számítanak, részben annak köszönhetően, hogy bővül a hazai vendégkör. Mint mondta, egyre több magyar család ismeri fel azt, hogy itthon is rengeteg a minőségi fürdő, emiatt tehát nem kell külföldre utazni.

A szezon kezdetére a kiskunmajsai fürdő egy meglepő akcióval is készült, amire még nemigen volt példa Magyarországon. A nyári szünet első hetében, tehát június 19. és 23. között minden 14 éven aluli gyermek ingyenesen strandolhat a 35 éves múltra visszatekintő fürdőben.

Családi vakáció névre hallgató kampányunknak a mozgatórúgója az volt, hogy meghozzuk a kedvét a kicsiknek és nagyoknak a strandoláshoz nyár elején. A gyerekeknek díjmentessé tettük a belépést erre az öt napra, így a szerényebb anyagi körülmények közt élők is könnyen eljuthatnak hozzánk anélkül, hogy az komolyabban megterhelné a pénztárcájukat

– fogalmazott Juhász Sándor. Az országban egyedülálló gyógy úszómedencével is rendelkező Jonathermál Gyógy- és Élményfürdő egy-egy napos kirándulásra, de akár egy hetes nyaralásra is ideális választás lehet, hiszen a szálláshelyek palettája meglehetősen széles, a panziótól a kempingen át a faházakig lehet választani.

Juhász Sándor elmondta, összesen 11 medencével és 6 csúszdával várják a vendégeket, ráadásul minden szolgáltatásuk egyetlen jeggyel vehető igénybe.A fürdő szolgáltatásait kiegészítendően frissítő-, gyógy- és aromamasszázs, finn-, infra- és aroma szauna, gőzfürdő, szolárium, tangentor, pezsgőfürdő sókamra áll a látogatók rendelkezésére.