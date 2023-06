Magyarok tömegeit szoríthatják ki erről a strandról: a kiváltságosok játszótere lehet az egyik legtisztább tó

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A rendkívül népszerű Somogy vármegyei gyékényesi tavon a helyi horgászegyesület tilalmakat vezetne be a vízen szinte mindenre. Tilos lesz csónakázni, vitorlázni, strandolni, búvárkodni, de még a parton kutyát sétáltatni is, számolt be róla az ATV Híradója.

A gyékényesi horgászegyesület először akkor került szembe a tavon kikapcsolódni vágyókkal, mikor horribilis mértékűre emelték a tavon az engedélyek árát. Most újabb intézkedés miatt bosszankodhatnak azok, akik az ország egyik legmélyebb és legtisztább vizű tavánál szeretnének kikapcsolódni. Megtiltanák a tavon a vitorlázást, csónakázást, fürdőzést és a búvárkodást. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az egyesület azzal indokolta a tiltást, hogy korábban az önkormányzati képviselők korlátozták őket abban, hogy a területeket bérbe adják a nekik fizető horgászoknak. Hogy milyen alapon korlátozhatnak bármit a horgászaton kívül az ország egyik legmélyebb és legtisztább vizű tavánál, egyelőre nem sikerült megtudni, mert a vezetőjük nem nyilatkozott. Pedig a gyékényesi tó meglehetősen népszerű, egy-egy kánikulai napon akár több ezer ember is megfordul itt. Sokan attól tartanak, hogy a nyaralóik elértéktelenednek és a szobakiadással foglalkozók is lehúzhatják a rolót - derült ki a riportból.

Címlapkép: Getty Images

