Fontos információ jött a vármegye- és országbérletekről: mától itt is megvásárolhatók

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Április 28-tól több mint 1100 értékesítési ponton, a MÁV-START és a Volánbusz jegypénztáraiban és az automatákból is megvásárolhatók elővételben, és május 1-jétől már használhatók is az új vármegye-, illetve országbérletek. A mobileszközökre letölthető MÁV appban már hétfő óta meg tudják venni az utasok az olcsó, egyszerű és korlátlan utazást biztosító legújabb díjterméket, május elsejétől pedig a Volánbuszok fedélzetén az autóbuszvezetőknél is meg lehet majd váltani azokat. A BKK értékesítési pontjain az országbérlet és a Pest vármegyei bérlet vásárolható meg elsejétől.

Közleményében a MÁV azt írja: mától a MÁV-START csaknem 960 jegyértékesítő pontján, mintegy 480-480 jegypénztárnál és automatából, továbbá a Volánbusz 150 pénztárában tette elérhetővé a vármegye- és országbérleteket a MÁV-Volán-csoport. A MÁV-START a személyes ügyfélszolgálatain is várja az új bérlettermékek iránt érdeklődőket: Budapesten két helyen, a Keleti és a Déli pályaudvaron, továbbá Békéscsabán, Debrecenben, Győrött, Miskolcon, Pécsett, Nyíregyházán, Szegeden, Székesfehérváron és Szolnokon. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Május 1-jétől tovább bővül majd az értékesítési helyek száma. Aznaptól a Volánbusz helyközi járatainak fedélzetén az autóbuszvezetőktől is megvehető az új bérlettermék. A BKK is ekkortól kezdi meg a Pest vármegye- és az országbérlet árusítását az értékesítési pontjain. A május 1-jétől használható díjtermékek értékesítése április 24-én elstartolt a MÁV applikációban, a legkényelmesebb, sorban állás nélküli vásárlás miatt ennek igénybevételét javasolja a közlekedési társaság. Sokan éltek már ezzel a lehetőséggel: az elővételi online árusítás elindítása óta péntek délig több mint 9200 újfajta bérletet vásároltak. Ebből 6300 feletti a vármegyebérlet; a legtöbbet, 1450-et Pest vármegyére váltották. Az eladási toplistán Borsod-Abaúj-Zemplén és Győr-Moson-Sopron vármegye követi. Az eddigi számok alapján egyébként a kedvezményes országbérlet a legnépszerűbb, eddig mintegy 2300 darab kelt el. Ezek a bérletszámok azért is figyelemre méltók, mert az új vármegye- és országbérleteket csak a hosszú hétvége utolsó napjától, május elsejétől lehet majd használni, így valódi rohamra május első munkanapjaiban számítanak a szakértők. A teljes árú 30 napos vármegyebérletek 9.450, az országbérletek 18.900 forintba kerülnek. A nappali és esti tagozatos tanulók, 6 év feletti óvodások, fogyatékkal élők 90 százalékos kedvezménnyel – 945, illetve 1890 forintért – jutnak hozzá. A MÁV-Volán-csoport arra kéri utasait, hogy böngésszék az orszagberlet.hu weboldalt, ezáltal felkészültebben dönthetnek, illetve a MÁV appban, a pénztáraknál, automatáknál, a buszok fedélzetén is egyszerűbbé, gyorsabbá válik a bérletvásárlás.

NEKED AJÁNLJUK