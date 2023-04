Mesterlövészek és helikopterek lepik el Budapestet: lesz, aki a saját lakását sem hagyhatja el ekkor

Kiemelt készültséggel várják Ferenc pápa érkezését Magyarországra. Rengeteg csatornafedelet hegesztenek le, de durva lezárások is lesznek – írja a Magyar Nemzet.

A látogatás tervezett helyszínein, az oda vezető utakon, sőt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről a Szent István-bazilikához vezető három lehetséges úton még a csatornafedeleket is lehegesztik és a kandelábereket is ellenőrzik – írják. Közölték azt is, hogy a látogatás valamennyi helyszínén, az oda vezető utak mentén valamennyi csatornahálózatot átvizsgálják – részben már át is vizsgálták – robbanóanyag, fegyverek után kutatva.

Kiemelték, az április 28–30. között apostoli út által érintett közterületek alatti csatornaszakaszokon bombakereső robotokat használnak, de ahova ember is befér, ott személyesen is ellenőriznek, elsősorban a Terrorelhárítási Központ (TEK) tűzszerészei. Kiderült az is, hogy a csatornázási művek szakemberei a csatornafedelek lehegesztésén kívül egyes csatornaszakaszokat a föld alatt is lezárnak, amiket a hatóságok folyamatosan figyelni fognak.

Egyelőre azt sem lehet tudni, pontosan melyik konvojjal érkezik majd a pápa a belvárosi részekben, az viszont már kiderült, hogy a látogatás teljes időszaka alatt mesterlövészek dolgoznak majd, ahogy a rendőrség légi rendészete is jelen lesz, és a helikoptereket is gyakrabban lehet majd látni. De drónok hada is bevetésen lesz. A pápa a világ négy legveszélyeztetettebb csúcsvezetőjének egyike, ezért a készültség. Ami mindezeken túl akkora, hogy várhatóan

egyes utakat, sőt városrészeket lezárnak majd egy adott időszakban, amikor nem léphet be senki és ki sem jöhetnek onnan, még az ott lakókat is megkérik arra, hogy maradjanak a lakásukban.