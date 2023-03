Hatalmas változások mennek végbe az egyik magyar megyében: így pörgetnék fel a helyi turizmust

Elképesztő átalakuláson ment át Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye. Az elmúlt években nem csak rengeteg gazdasági, de számos turisztikai beruházás is megvalósult. Hogyan vészelte át a megye a gazdasági változásokat. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője mesélt a HelloVidéknek erről, az infláció hatásairól és a legnépszerűbb turisztikai attrakciókról is beszélt.

Furkóné Szabó Marianna elárulta Nyíregyháza látogatottsága az év első felében kiemelkedő eredményeket produkált, majd az őszi hónapokban kissé visszafogottabb volt az utazási kedv, de decemberben – feltehetően az ünnepek miatt is – a város ismét több vendéget fogadott, mint az előző év azonos időszakában. Az utazók körében némi bizonytalanságot okoztak az energiaárak emelkedéséről szóló hírek, idővel viszont helyreállt az egyensúly.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a kereskedelmi szálláshelyeken összesen 488.475 vendégéjszakát regisztráltak 2022-ben, az NTAK adatai szerint 439.579 vendégéjszakát Nyíregyházán töltöttek a vendégek. A megyeszékhely kiemelkedő attrakciói az őszi-téli időszakban is sok vendéget vonzottak. A kategóriájában Európa legjobbjának választott Nyíregyházi Állatpark a gazdasági helyzettől függetlenül, minden nap nyitva tartott, sőt decemberben egy új nagyrendezvényt, a Nagy Mikulás Kalandot is megszervezték. A gyógyvizéről híres Aquarius Élményfürdő a téli szünetben is várta a családokat, hazánk egyik legnépszerűbb szabadtéri néprajzi múzeuma, a Sóstói Múzeumfalu pedig számos nagyszabású őszi rendezvényét követően egy interaktív Petőfi kiállítással készült a decemberben érkező látogatóknak. A belvárosban található Kállay Gyűjtemény szintén nyitva tartott, állandó kiállításai mellett időszaki kiállítással és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várta a vendégeket. Nyíregyháza népszerű attrakciói mellett a megyében tavasszal és nyáron a kerékpáros- és vízi túrák a legkeresettebbek, számos látogatót vonzanak a középkori templomok, és történelmi kastélyok. Télen a gyógyfürdők szolgáltatásait veszik igénybe előszeretettel a vendégek - mesélte el a szakértő.