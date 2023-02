Egyre több magyart vág pofon a benzinárstop eltörlése: így spórolnak a horror üzemanyagárakon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A BKK-nál egyelőre nem látják, hogy a benzinárstop eltörlése miatt többen váltanának jegyet vagy bérletet a budapesti tömegközlekedésre - közölte a társaság a Pénzcentrum kérdésére. Az olvasóink körében tartott felmérésünk is arra jutott, hogy a több mint 4000 válaszadó kétharmada ugyanúgy autózik még most is, mint amikor még 480 forint volt az üzemanyag. Mialatt az autót nagyon kevesen tették le teljesen, de a válaszadók több mint negyede ma már kétszer is meggondolja, kocsiba üljön-e, és többet tömegközlekedik.

A jegy- és bérletértékesítésből származó havi bevételek 2022. nyár vége óta haladják meg a pandémia előtti 2019-es év megfelelő havi bevételeinek 90 százalékát. A 2022-es év elején még 25-30 százalékos elmaradás volt. A bevételek azóta is folyamatosan, de lassú ütemben növekednek, és ebben nem okozott érdemi változást a benzinár növekedése sem - közölte a Pénzcentrum kérdésére a BKK. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mint megtudtuk, a januárban eladott jegyek, bérletek bevételéből a pénztári értékesítés – a BKK bérletpénztáraiban, ügyfélközpontokban, ügyfélszolgálatokban – 20 százalékot, a mobiljegyes értékesítés 22 százalékot, az automatás értékesítés 51 százalékot tett ki. A fennmaradó részt lényegében a különböző viszontértékesítői konstrukciók – a MÁV-START Zrt.-nél és a VOLÁNBUSZ Zrt.-nél is lehetséges Budapest-bérleteket vásárolni – teszik ki a HÉV-jegyellenőri jegyértékesítéssel. A hatósági benzinár decemberi kivezetése óta – azzal szoros összefüggésben – kimutatható érdemi változást egyelőre nem tapasztaltunk a közösségi közlekedés igénybevétele kapcsán. Az egy évvel ezelőtti hasonló időszak forgalmát alapul sem véve tudunk a témával összefüggő változást bemutatni, hiszen egy évvel ezelőtt ebben az időszakban a pandémia 4. és 5. hulláma következtében eleve alacsonyabb forgalmi adatokat regisztráltunk - vázolta a vállalat, akik szerint a benzinárak és az utasforgalom nagyságának alakulása kapcsán talán hosszabb távon lehet majd érdemi összefüggéseket és következtetéseket megállapítani. Azt még nem lehet tudni, hogy például tavasszal már a rendes forgalmi körülmények között hogyan változik a forgalom nagysága. Ettől függetlenül a Budapesti Közlekedési Központ továbbra is a közösségi eszközök használatát ajánlja a fővárosban közlekedőknek, hiszen jobban megéri közösségi közlekedéssel utazni a fővárosban, miután a kormány decemberben megszüntette az üzemanyagok hatósági árát. Miközben a benzin és a gázolaj ára soha nem látott csúcsra emelkedett, a legnépszerűbb BKK jegyek és bérletek árai 2013 óta változatlanok NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) - tették hozzá. Emellett a társaság folyamatosan fejleszti és modernizálja a járműparkját, amely révén – főleg a kötöttpályás eszközökkel – gyors közlekedést biztosít az utasok számára. Hozzátették: a közszolgáltatásban résztvevő szolgáltatók - energiaárak növekedéséből (beleértve üzemanyag, vontatási áram és kiszolgáló infrastruktúrához kapcsolódó energia is) származó - üzemeltetési költségeinek többlete miatt a szolgáltatói díjak az elmúlt egy évben több mint 20 milliárd forinttal emelkedtek. Ennyien tették le az autót A héten a Pénzcentrum megkérdezte olvasóit is, hogy miképpen változtak a közlekedési szokásaik a benzinárstop decemberi kivezetése óta. A több mint 4000 válaszadó csupán 53,6 százaléka mondta azt, hogy az egekbe szökő üzemanyagárak hatására letette az autót, inkább tömegközlekedik. Viszont a kitöltők több mint negyede ma már kétszer is meggondolja, mikor ül autóba, gyakrabban veszi igénybe a közösségi közlekedést. A válaszadók kétharmada ellenben most is ugyanúgy autózik, mint amikor még érvényben voltak a 480 forintos hatósági árak.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK