Figyelmeztet a BKK, megrohanták a Normfát: fullon a parkoló, kocsival ne is indulj el

Sokan szeretnének kirándulni, megcsodálni a havas tájat. A Normafa parkolója teljesen megtelt, így a BKK azt kéri a kirándulóktól, hogy inkább tömegközlekedéssel érkezzenek.

Vasárnap is sokan szeretnének kirándulni, megcsodálni a havas tájat. A BKK Info Facebook posztja szerint a Normafa parkolója vasárnap délelőtt teljesen megtelt. Így arra kérik a kirándulni indulókat, hogy tömegközlekedéssel érkezzenek.

Azzal is kell számolni, hogy a lehullott hó miatt a fák is kidőlhetnek. Délelőtt azt is közölték, hogy a Szépvölgyi út a Hármashatárhegyi út közelében nem járható, mert egy fa dőlt az útra. A 65-ös autóbusz a Pál-völgyi cseppkőbarlang és a Szépvölgyi dűlő között, a 65A autóbusz a Pál-völgyi cseppkőbarlang és a Fenyőgyöngye között nem közlekedik.

A libegő pedig a kedvezőtlen időjárás miatt nem üzemel.

Címlapkép: Komka Péter, MTI/MTVA