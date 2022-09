Létszámgondokkal küzd a BKV: veszélyben a budapesti tömegközlekedés?

Az elmúlt napokban körbejárta az internetet az a hír, miszerint a BKV Zrt-nél létszámgondokkal küzdenek, miután a nyáron drasztikusan csökkent a járművezetői létszám. Erre reagált most a cég vezetősége, akik azt is elárulták, hogy veszélyben van-e Budapest közösségi közlekedése.

Európa, Magyarország és azon belül a főváros vonzáskörzetében is hosszú évek óta hiányszakma a közúti közlekedésben a „nagyjárműves” járművezető (tehát a kamion-, a teherautó-, az autóbusz-, a trolibuszvezető).

A probléma természetesen a BKV-t is érinti. Ugyan a Covid járványhullám kirobbanásakor (részben a turizmus leállása miatt) autóbusz-, és trolibuszvezetői létszámukat gyakorlatilag maradéktalanul fel tudták tölteni, az elmúlt másfél évben valóban folyamatosan csökkenő létszámmal kellett szembesülnie a cégnek. A csökkenés mértéke idén tavasz végén, nyár elején lett kiemelkedő. További probléma, hogy a járművezetői szakma öregedő korfát mutat, a helyzetet a folyamatos nyugdíjazás is nehezíti. A létszámhiányt Budapesten és környékén jelenleg az M3-as metróvonal 2017 vége óta tartó felújítása miatti autóbuszos pótlás rendszerszintű járművezetői többletigénye is fokozza.

A nehézségek tehát jelentősek, de jelenleg nem veszélyeztetik a szolgáltatás folyamatos fenntartását. A járművezető toborzás és felvétel – fő- és másodállásban egyaránt – folyamatos, akárcsak a járművezetői képzés (autóbuszos D vagy trolibuszos TR kategóriára). A munkakörülmények érdemi javításának érdekében is mindent megteszünek. Az elöregedett járműállomány megújításának részeként várhatóan az idei év végétől 135 új autóbusz és – a BKK Zrt. tulajdonában, de a BKV üzemeltetésében – fokozatosan 48 db új trolibusz állhat forgalomba. A megújuló járműállomány az utasaink számára nyújtott szolgáltatási színvonal emelkedése mellett a munkavállalóink munkakörülményeit is jelentősen javítja.

Az autóbuszvezetők hiánya pedig, ahogyan azt fent is írtuk, nem társaságunkat érintő egyedi jelenség. Szakmai információink alapján a főváros másik autóbuszos szolgáltatóját, illetve az állami, helyközi szolgáltatót is sújtja.

A BKV, ahogyan mindig, most is keresi a megoldásokat, de fontos tisztán látni: a gazdasági változások és a piaci helyzet nem teszi lehetővé, hogy az elmúlt időszakban kialakult létszám változatlanul maradjon. A megváltozott helyzethez – munkáltatónak és munkavállalónak – együttesen kell alkalmazkodnia, mert e nélkül nem beszélhetünk a BKV távoli jövőjéről. Együtt kell dolgoznunk azért, hogy a legkevesebb veszteséggel jussunk túl a nehéz időszakon, hogy az új környezetben továbbra is versenyképesek maradjunk.