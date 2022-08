Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. augusztus 29.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2022. augusztus 29., hétfő.

Névnap

Beatrix, Erna

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 411.84 Ft

CHF: 428.16 Ft

GBP: 484.13 Ft

USD: 415.31 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2022. augusztus 28.

A Hatoslottó nyerőszámai a 34. héten emelkedő számsorrendben a következők:

10, 16, 17, 18, 23, 35



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 23 db

4-es találat: 1343 db

3-as találat: 28626 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 9180 Ft

MOL: 2808 Ft

RICHTER: 8180 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.08.30: Alapvetően sok napsütés várható, a Dunántúlon kevesebb, a Dunától keletre több gomoly- és fátyolfelhővel. Helyenként, főleg a déli és keleti megyékben valószínű zápor, zivatar. Hajnalban a kevésbé felhős, szélcsendes területeken foltokban pára és köd képződhet. Az északias szelet néhol élénk lökések kísérhetik. Hajnalban általában 14, 20 fok várható, de a kevésbé felhős, szélvédett tájakon ettől pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. A hőmérséklet csúcsértéke általában 25, 30 fok között alakul.

2022.08.31: Gomolyfelhős napos idő várható, de emellett napközben nyugat felől egyre inkább megnövekszik, majd meg is vastagszik a felhőzet. A nap második felében északnyugat felől lehet számítani esőre, záporra, esetleg zivatarra. Az északias irányú szelet nagy területen kísérhetik élénk, erős lökések is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13, 19 fok között várható, de a hidegre érzékeny helyeken ettől pár fokkal hidegebbet is mérhetnek. Délután általában 23, 30 fokot olvashatunk le a hőmérőkről, északnyugaton várható a hűvösebb, délkeleten a melegebb idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A várható erőteljes besugárzás hatására a délutáni órákban az ózon koncentrációja ideiglenesen az egészségügyi határérték fölé emelkedhet. (2022.08.29. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2022.08.28)

Akciók

