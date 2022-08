Így pakolj, ha fapadossal mész nyaralni: könnyedén megspórolhatod a feladós csomag felárát

Javában benne vagyunk a nyárban, elképesztően népszerűek a fapados járatok nyaraló célpontjai, utazunk is ezerrel. Sajnos ezeken a járatokon jópár szigorú szabály van, sokunknak okoz gondot, mit és hogyan csomagoljunk egy hétre. Célszerű körültekintően átgondolni a poggyászunk tartalmát, ha nem akarunk a végén normál jegyáron utazni, diszkont körülmények között.

Mik az elsődleges szempontok a csomagoláskor?

Tájékozódjunk az adott ország kulturális környezetéről, szokásairól. Nagyjából tudjuk, hogy milyen programokon kívánunk részt venni, illetve azt, hogy milyen szintű helyen szállunk meg. Az összeállított ruhatárunk legyen szellős, kényelmes, egymással könnyen variálható, könnyen száradó. Célszerű a műszálas darabokat itthon hagyni.

Többféle csomagolási módszer létezik. Az egyik, hogy 1-2 “kulcsdarab” köré csoportosítjuk a többi ruhát. Lehet az egy szoknya, vagy egy szellős nadrág, sort. Ezekhez válasszunk színben megfelelő, pólókat, laza ingeket, toppokat.

A másik, jóval változatosabb megjelenést biztosító módszer az, ha szettekben gondolkodunk. Ilyen esetben fontos az, hogy a legnehezebb, legtöbb helyet foglaló darabokat magára az utazásra szánjuk. Ezek a darabok lehetnek például a farmernadrág, tornacipő, kardigán, dzseki, amit akár magunkra is köthetünk.

Nézzük tételesen az utazásra szánt ruhadarabokat

A pólók, atléták evidensek, a szivárvány bármely színében mehetnek, hiszen az egyszínű, farmer, vagy fehér shortokkal, szoknyákkal mindig működnek. Az egyberészes is ruhák nagyon praktikusak, mert amellett, hogy kevés helyet foglalnak, önálló outfitként is megállják a helyüket, és könnyű feldobni őket bármilyen kiegészítővel.

Nem hiányozhat a pakkból, egy-két könnyű anygú, de hosszú nadrág sem. Jól variálhatóak bármilyen felsővel, blúzzal… Hiszen a nyaralóhelyeken is lehűl estére a levegő, nem igaz?

Ha mintás darabokat csomagolunk, melléjük minden esetben egyszínűeket párosítsunk. Így a megjelenés kellemes, ízléses lesz, és sokat nem is kell gondolkozni rajta. Két-három bikininek, fürdőruhának mindenképp helye van a csomagban, hozzá persze alap a flip-flop, illetve egy kényelmes, városnézésre is alkalmas papucsot is jó ötlet bedobni a bőröndbe.

A neszeszer tartalmára külön oda kell figyelni, a repülőgépekre csakis kis kiszerelésű flakonokat lehet felvinni, szóval, ha nem akarunk úgy járni, hogy a reptéren búcsút kelljen inteni a kedvenc parfümünknek, testápolónak, akkor legyünk résen.

Nézzük számokban az egy hetes nyaralásra összeállított bőrönd tartalmát!

póló/atléta: 7db

short: 4 db

egybe ruha: 4db

hosszú nadrág: 2db

blúz: 1db

fürdőruha: 3db

papucs: 2db

hosszú ujjú pamut felső: 1db

alvó: 1db

fehérnemű

neszszer

Utazós szett

farmer

atléta

laza ing

kardigán

tornacipő

Ez összesen 30 db ruha, amik könnyedén variálhatóak egymással, és simán beleférnek (nyáron), a kabin bőröndbe. Ennyi kell ahhoz, hogy az ember komfortérzete rendben legyen, és változatosan, kényelmesen tudjon a nyaralás alatt is öltözködni.

További tippek a csomagoláshoz!