Erről sokan megfeledkeznek nyaralás előtt: káoszba fulladhat a megérdemelt pihenés

A gyakran utazó, rutinos okostelefon-használók egy mobiltelefon segítségével elintézhetnek mindent, ami a tökéletes nyaraláshoz szükséges: szállást foglalnak, repülőgép- vagy vonatjegyet vásárolnak vagy sorban állás nélkül szerzik be belépőjegyüket múzeumba, kiállításra, sporteseményre, színházba vagy a strandra.Itt van pár tipp ahhoz, hogy minél jobban ki tudjuk használni az online lehetőségeket a nyaralásszevezéshez.

Szállás

A szállásfoglalást legegyszerűbben interneten keresztül, online érdemes intézni. Sokszor a legkedvezőbb árajánlat nem is az adott hotel weblapján található, hanem akár egy akciós oldalon vagy kifejezetten az utazásra specializálódott portálokon. Mindenképpen érdemes alaposan tájékozódni – többek között – a fizetési módot, a különadókat, az étkezést vagy épp a lemondási feltételeket illetően.

Repülő

Az már megszokott, hogy a légitársaságoknál nemcsak a reptéren lehet becsekkolni a járatokra, hanem előre, az interneten is elvégezhető a bejelentkezési folyamat, a beszállókártya pedig akár ki is nyomtatható. Sőt! A papíralapú ügyintézést elfelejtve, a legtöbb légitársaságnál elérhető applikáció segítségével elvégezhető az utasfelvétel is mobiltelefonról. Ebben az esetben a beszállókártya QR-kód formájában már ott van a telefonon.

Vonat

„Jajj, csak le ne késsem a vonatot!”, „Jajj, még jegyet kell vennem!” – ismerős problémák? Ezeket az aggodalmakat tudja kiküszöbölni az online jegyvásárlás, hazai viszonylatban a MÁV applikációja. A vonatjegy kényelmesen megvásárolható online – akár mobiltelefonról is – a belföldi vagy az átszállás nélkül elérhető, népszerű külföldi célpontokra. Ráadásul online vásárlás esetén a pénztári árhoz képest 10 százalék kedvezmény is igénybe vehető. Egyszerű és kényelmes, ráadásul, ha az utazás mégsem történik meg, a jegyár visszatérítése is megoldható online. Ugyanez a szolgáltatás a buszokon itthon még nem használható, de külföldön sok helyen már jól működik.

Belépőjegyek

Rendkívül fárasztó dolog a tűző napon araszolni egy turistalátványosság jegypénztára felé. Sok esetben az online jegyvásárlók a belépésnél előnyt élveznek, illetve a népszerű helyeken sem kell aggódni a bejutás miatt, ha már ott van a telefonon – az általában időkapuban érvényes – jegy. A múzeumok ráadásul online is sok lehetőséget nyújtanak. A Covid-19 világjárvány idején kifejlesztett virtuális séták és tárlatvezetések sok helyen megmaradtak. Így érdemes akár online megtekinteni a Szépművészeti Múzeum virtuális kiállításait vagy nézelődni a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár vajdahunyadvári épületében. Hasznos lehet online jegyet vásárolni koncertre, színházba vagy akár sporteseményre is – írja közleményében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).

Evés, ivás, beszélgetés

A legtöbb étteremnél saját online foglalási rendszer működik, de akadnak olyan vendéglátóegységek, akik e-mail vagy közösségi médiás elérhetőséget adnak meg, ahova viszont – többnyire – egy órán belül megérkezik a visszaigazolás. Másik hasznos segítség – főleg külföldi utazás esetében – a fordító appok használata. A nagy klasszikus a Google Translate. Az alkalmazás több mint száz nyelven „tud”, ingyenes és gyakorlatilag minden típusú eszközzel kompatibilis. De hasonlóan hasznos program az iTranslate, amely kilencven nyelvről és nyelvre fordít, de a Triplingo appot és a Voice Translator Free-t is könnyű kiismerni és használni.

Fő a kikapcsolódás

A nyaralás alatt a legtöbben pihenni szeretnének. Ha a telefon a kezünkben van, óhatatlanul ránézünk az e-mailekre, a hírekre, de akár a közösségi média is megzavarhatja a nyugalmunkat. Ezeknél már indulás előtt kikapcsolhatjuk az értesítéseket, sőt egyes applikációkat le is lehet zárni.