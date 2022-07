Térképen az országhatár előtti utolsó magyar benzinkutak: itt még tankolhatsz 480-as áron

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Július vége, augusztus eleje a nagy szabadságolások időszaka: a legtöbb magyar ilyenkorra időzíti a nyári pihenését. A Balaton idén is népszerű, de sokan utaznak külföldre is autóval. Hogy a legolcsóbban megússzuk az úti költséget, érdemes még itthon, a határátlépés előtt teletankolni a kocsit, ehhez nyújtunk most segítséget. Térképre tettük a határátkelőkhöz legközelebbi magyar kutakat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Sokan választják az autós utazást, korábban kiszámoltuk, egy négytagú családnak talán ez az legköltségkímélőbb választás, főleg hogy itthon még kedvezménye áron juthat hozzá a benzinhez. A magyar kormány még 2021. november 11-én döntött arról, hogy befagyasztja hazai üzemanyagárakat, az árstop intézkedés 2021. november 15-én lépett életbe. Első körben 3 hónapra szólt a 95-ös benzin valamint a gázolaj kiskereskedelmi árának 480 forintos áron történő rögzítése. A 2022. február 15-én lejáró benzinár-stopot aztán először 2022. május 15-ig, másodszor július 1-ig, majd pedig június közepén október 1-ig hosszabbították meg a döntéshozók. Érdemes tehát külföldi autós utazás előtt még Magyarországon teletankolni a kocsit (már ahol ezt engedik – hiszen több kúton is legfeljebb 20 liter üzemanyag vételezhető). Most összeszedtük és térképre tettük az utolsó magyar benzinkutakat a határok előtt. Fontos! Aki Tornyiszentmiklósnál lépi át a határt Szlovénia irányába, az figyeljen! Amennyiben még hatósági áron tankolna, az még Muraszemenyén tegye meg, hiszen szinte észrevétlenül lépjük át a határt, és az a MOL kút ott a távolban már Szlovénia, ott nem hatósági áras a benzin. Horvátországban a 95-ös benzin 803 forint, a gázolaj 810 forint.

Ausztriában 843 forint mindkettő,

Szlovéniában 692 forint a benzin, 729 forint a gázolaj

Romániában 702 forint a benzin, 753 forint a gázolaj

Szerbiában 702 forint, illetve 749 forint

Szlovákiában 766 forint a benzin, 767 forint a gázolaj

