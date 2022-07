Döbbenetes: ilyen árak várnak a horvátországi éttermekben, boltokban, strandokon

Átlagosan 30 százalékkal kerül többe egy horvátországi nyaralás az idén, mint a pandémia előtt, de a gyengülő forint miatt a magyar turistáknak még ennél is mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk, ha az Adriát választják. A Pénzcentrum most annak járt utána, milyen árakkal találkozhatunk az éttermekben és a boltokban.

Horvátország még mindig a magyarok egyik legkedveltebb úti célja nyáron, hiszen kocsival viszonylag hamar elérhető dél felé a tengerpart és az árak is mérsékeltek voltak eddig, a balkán romantikának pedig már nyoma sincs: kulturált európai országgá vált. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 2023. január 1-jén bevezetik az eurót. Onnantól azonban komolyabb drágulásra kell számítani.

Habár egy magyarnak már most sem olcsó annyira köszönhetően a gyenge forintnak, de az inflációsválság déli szomszédainkat sem kerülte el: Horvátországban az áremelkedés 2022. áprilisában például 9,4% volt. Az árváltozás megjelenhet az utazás, a szállás árában, az étkezés és a programok költségeiben. Már az is komoly hatással bír a nyaralók pénztárcájára, ha csak az átlagos áremelkedés épül be a költségekbe. Például egy millió forint értékű nyaralás egy év alatt 66-94 ezer forinttal dobta meg a költségeket. A forint árfolyamának alakulásáról pedig még nem is esett szó.

Egy kint élő magyar vállalkozóval, Molnár Ferenccel sikerült beszélnünk, aki 3 évvel ezelőtt nyitott éttermet Horvátországban, a covid azonban jócskán lerövidítette az első szezonját. A mai napig csak kiszállításra dolgoznak, de ha minden igaz, hamarosan megkapják a bisztróengedélyt, és lényegesem több vendéget tudnak majd fogadni:

Mivel mi is többször nyaraltunk Vir szigeten, így a vállalkozást a magyar vendégekre építettük. 2-3 nap után már hiányzik az otthoni íz. Ettől függetlenül igyekszünk helyi kistermelőktől beszerezni pár alapanyagot és különlegességet.

Az árakkal kapcsolatban megtudtuk tőle, hogy a tavalyi évhez képest átlagosan 25-30 százalékkal nőttek, de pár termék esetében, mint például az olaj, a sajtok és a szárnyas húsok, van hogy akár duplájára emelkedtek.

20 százalékot emeltünk a tavalyi árakhoz képest. Mivel mi dolgozunk a saját vállalkozásunkba, így a magasabb beszerzési árakat úgy korrigáljuk, hogy kiegészítettük a vállalkozást kerékpár, elektromos rollerek, sup-ok bérbeadásával és próbálunk még többet dolgozni, szeretnénk, ha a vendégeink elégedetten térnének haza a nyaralásból.

- mondta el a Sidro Gastro Bistro tulajdonosa.

Fagyi 12, üdítő 12, vacsora 250

"2 napja jöttünk haza, fagyi 12 kuna/gombóc (630 forint), fél literes üdítő trafikban 12 kuna (360 forint), normális étteremben 2 főre 200-250 kuna 1-1 főétel,1-1 üdítővel (10 600- 13 250 forint), pékségben burek stb.,10-15 kuna (530-795 forint), üzemanyag 13-15 kuna/liter (690-795 forint)" – összegezte egy utazó egy Facebook csoportban.

De mi is utánajártunk, mi az igazság, így amennyi képet csak találtunk utazós csoportokban, mindet összeszedtük. Az árak természetesen változók, ahogy az éttermek kínálata, minősége is, de a lenti galéria átlapozása általános képet adhat, mi vár ránk az Isztrián és Dalmáciában. KATT a képre és megnyílik a galéria.

a Sidro tálak 50 kunába kerülnek, ami 2650 forint

spagetti 69 kuna - 3660 forint

cézár saláta 79 kuna - 4180 forint

hamburger 59-109 kunáig - 3130 - 5780 forint

csevap 79 kuna - 4190 forint

rákos rizottó 99 kuna - 5250 forint

Pizza 65-89 kuna - 3445-4720 forint

döner kebab 38 kuna 2000 forint

hot dog 18 kuna - 950 forint

szendvics 20 kuna - 1060 forint

kávé 12-17 kuna - 630 - 900 forint

2,5 dl-es üdítő 19 kuna - 1000 forint

Red Bull 25 kuna - 1325 forint

2 dl bor 14-25 kuna - 750-1325 forint

helyi röviditalok 3 cl – 15-21 kuna - 800-1110 forint

import röviditalok 21-27 kuna - 1110-1430 forint

koktélok 45 kuna - 2390 forint

