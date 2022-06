Már három országban sztrájkolnak a dolgozók: a légitársaság is megszólalt az ügyben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Háromnapos sztrájkra hívta a légiutas-kísérőket az őket tömörítő szervezet, így péntektől Spanyolországban, Belgiumban és Portugáliában is tiltakoznak a rossz munkakörülmények és a fizetéseket övező viták miatt. A Reuters cikke szerint a sztrájkhoz hétvégén az olasz és franciaországi légiutas-kísérők is csatlakoznak, a spanyolországi személyzet pedig június 30-án, július 1-jén és 2-án is sztrájkolni fog.

Belgiumban már csütörtökön is sztrájk volt: akkor a Brussels Airlines pilótái és légiutas-kísérői sztrájkoltak. A Ryanair szerint a 3000 pénteki járatuknak kb. két százaléka volt érintett a sztrájkban, és úgy terveznek, hogy a napi 3000 járatuk 98 százaléka zökkenőmentesen üzemel majd a következő napokban is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Ryanair dolgozói szerint a cég nem tartja tiszteletben a minimálbérre vonatkozó törvényeket és a körülmények egyébként is szörnyűek: a portugál légiutas-kísérőket támogató szervezet, az SNPVAC elnöke szerint a személyzet még egy üveg vizet sem vihet fel magával a járatra. A Ryanair a Reuterst nemrég arról tájékoztatta, hogy egyeztetett az alkalmazottakkal a munkaszerződésekről, nagy fennakadásokra mindenesetre nem számítanak a nyáron. A bérrendezés kérdése a pandémiát követően nagyon hangsúlyossá vált a közlekedési szektorban: a francia szervezetek országos vasúti sztrájkra hívják a dolgozókat július hatodikára, de a héten sztrájkoltak a brit metró- és vasúti dolgozók is.

Címlapkép: Getty Images

