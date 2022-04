Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. április 18.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2022. április 18., hétfő.

Névnap

Andrea, Ilma

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 376.08 Ft

CHF: 369.08 Ft

GBP: 454.02 Ft

USD: 347.52 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2022. április 17.

A Hatoslottó nyerőszámai a 15. héten emelkedő számsorrendben a következők:

6, 10, 24, 37, 39, 42



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 63 db

4-es találat: 2531 db

3-as találat: 37954 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 10700 Ft

MOL: 3000 Ft

RICHTER: 7100 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.04.19: A nyugati megyékben erősen felhős vagy borult idő valószínű, míg kelet felé haladva kevesebb felhő és több napsütés várható. Többfelé fordulhat elő zápor, de egy-egy zivatar sem kizárt. Főleg éjjel, hajnalban az északi részeken vegyes halmazállapot is lehet. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban általában -1, +3, délután 7, 13 fokot mérhetünk.

2022.04.20: Nyugaton a gomolyfelhők, míg keleten a fátyol- és gomolyfelhők zavarhatják a napsütést. Elszórtan előfordulhat eső, zápor, nagyobb eséllyel a délnyugati megyékben. Az északnyugatira forduló szél többfelé lesz élénk. Hajnalban -3, +4, fagyzugokban -4, -5, a délutáni órákban 11, 17 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A levegőminőség továbbra is kedvezően alakul. (2022.04.18. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. A szervezet görcskészsége hidegfront érkezésekor erősödik, emiatt az epe-, vese-, gyomor- és bélgörcsök száma a frontbetegeknél emelkedhet. Ugyancsak a görcskészséggel függ össze, hogy egyes esetekben a szülések korábban indulnak meg. A fokozottabb véralvadási hajlam miatt nagyobb az esélye trombózisnak. A vércukorszint alacsonyabbá válhat. A test szöveteinek pH-ja enyhén lúgos irányba tolódik el, ezért vizenyősebbé, ödémásabbá válik a szervezet. Ez az ízületi fájdalmak, valamint a reumatikus panaszok fokozódását is eredményezi. A hangulatunkban bekövetkező változások is a front számlájára írhatók, hidegfrontnál ugyanis introvertáltabbá válhatunk. A felső légúti hurutos megbetegedések száma megnőhet hidegfronti hatásnál, számítani lehet asztmatikus rohamok fellépésére. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is. (2022.04.17)

