Tömegek keresik fel ezt a magyar régiót: mitől ugrott meg a népszerűsége?

Debrecen, és térsége a harmadik leglátogatottabb térség a magyar vidéken, ami nem meglepő, hiszen itt terül el Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, ahol nem csak az ősi hagyományokat őrzik, de az ország második legnépesebb városa is várja a turistákat, pezsgő egyetemvárosként, nemzetközi repülőterével pedig külföldről is csábítja a látogatókat.

A turizmus fejlődési pályája új szakaszba lépett azzal, hogy 2020 őszén megtörtént a 11 turisztikai térség kijelölése. A cél a turisztikai feladatok ellátásnak hatékonyabbá tétele, jól értelmezhető és körülhatárolható fogadóterületek létrehozása volt. Emellett fontos szempont volt, hogy a térségek a turisták számára is egymástól jól megkülönböztethetőek legyenek. Ennek köszönhetően pedig Debrecen is egyre népszerűbbé válik, egyre több magyar, és külföldi turista látogatja a magyar várost. A HelloVidék pedig felkutatta, mitől ilyen népszerű a térség.

A koronavírus-járvány 2020. márciusi hazai megjelenése és a kormány prevenciós intézkedései számos kereskedelmi szálláshelyet bezárásra kényszerítettek. 2020 első tíz hónapjában kevesebb működési egység üzemelt 2019 azonos időszakához képest, kivétel 2020. január, amikor 25-tel több volt ez a szám. A mélypont 2020. áprilisa volt. Ebben a hónapban 593 db-bal (53 százalékos visszaesés) kevesebb panzió és 517 db-bal (53 százalékos visszaesés) kevesebb szálloda működött. Legnagyobb visszaesés a kempingeknél volt megfigyelhető, ahol 2020 áprilisában mindössze a 2019 azonos időszakában mért működő egységek 18 százaléka üzemelt. Ahogy aztán a járványadatok javultak, egyre közelebb került a nyitás, viszont ehhez a szektor részvevőinek nagy segítségre volt szüksége. A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program a legnagyobb hazai turisztikai fejlesztéseket összefogó kormányzati ernyőprogramja, amelynek célja, hogy 2030-ig Magyarországot Közép-Európa turisztikai központjává tegye. A Program zászlóshajójaként útjára indított Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció 2017-től 2030-ig tartó futamideje alatt összesen 300 milliárd forintos keret teszi lehetővé a szálláshelyek minőségi megújulását, szintlépését. A turizmus fejlődési pályája új szakaszba lépett azzal, hogy 2020 őszén megtörtént a 11 turisztikai térség kijelölése.

Az új turisztikai térség: Debrecen

A tavalyi év során Debrecen, és térsége a harmadik leglátogatottabb régió volt tavaly, mintegy 765 ezer vendég 1,5 millió vendégéjszakát töltött el a kereskedelmi szálláshelyeken. Jelentős turisztikai fejlesztések zajlanak a térségben: 3600 szálláshely újul meg és 450 új létesül.

Egyedülálló élmény az ország legnagyobb református templomának tornyai közt vezető panorámajárdán végigsétálni, ahogy szemügyre venni egy délibábot a világörökségi helyszínként jegyzett Hortobágyon, ahol hagyományőrző csikósbemutatón is részt vehet a látogató. Hajdúszoboszló népszerű fürdőkomplexumába is ellátogathat a turista, ahol egyedülálló összetételű gyógyvíz kényezteti a pihenésre vágyókat, akik sokoldalú élménymedencéket és csúszdaparkot is igénybe vehetnek. Ha pedig inkább aktív pihenésre vágyik valaki, kerékpározza körbe a gazdag élővilágáról híres, vadregényes Tisza-tavat, és pillantson be az őshonos magyar halakat is bemutató óriásakváriumba Poroszlón. A térség központja, Debrecen is számos kulturális programmal és látnivalóval várja a turistákat

- fejtette ki a Magyar Turisztikai Ügynökség, akik további látnivalókat is kiemeltek, mint a Zsuszi vonat, vagy Hajdúszoboszló. Debrecen és térsége turisztikai térség már korábban is nevesített turisztikai térségként Magyarország egyik legkomplexebb turisztikai kínálatával rendelkező területe, mely jelentőségét tovább növeli a nemzetközi repülőtér.