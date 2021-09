Hiába a nyitás, haldoklik a gasztroturizmus: a magyar utazók sem mentik meg az évet

A koronavírus- járvány a hazai turizmust szinte teljesen földhöz vágta, így van ez a gasztroturizmussal, borturizmussal is. A szervezők elmondása alapján az egyébként is nehezen eladható bortúrák a bezárások miatt még nehezebb helyzetbe kerültek.

Sokan nem érzékelik, hogy mennyire rossz hatással volt a koronavírus- járvány a turizmusra. A hazai borászokkal, borturizmussal foglalkozó irodák elmondása alapján a borkóstolás, bortúrák teljesen elmaradtak ebben az időszakban, és jelenleg is azt várják, hogy jövőre újra elindulhatnak-e ezek a programok. A borkóstolásnál nem beszélhetünk szezonról, hiszen egész évben aktuális program ez, azonban a hazai, és külföldi turistákat célzó irodákat nagyban megviselte a bezárás. Pedig a magyar boroknak külföldön is nagy népszerűsége van.

Carolyn Bánfalvi, a Taste Hungary társalapítója lapunk kérésére elmondta, hogy a korona előtti időben hatalmas volt az érdeklődés a külföldi turisták körében a magyarországi gasztronómia és borok után. Észrevételeik alapján túráikra, borkóstoló rendezvényeikre három féle turista érkezett.

Van, aki imádja a borokat, és ha utazik, akkor nem hagyná ki a helyi borok kóstolását sem. Van, aki tud valamit a borokról, érdekli a téma, és a magyar borok sem idegenek a számára, míg a harmadik csoportba olyanok tartoznak, akik azért jönnek el a bortúrára, mert különleges élményre vágynak Budapesten kívül, és nyitottak a programra.

Sok turista csak pár napra érkezik a magyar fővárosba, számukra az egy napos túra időben nem fér bele a programba, nekik két órás, délutáni vagy esti borkóstolót szerveznek.

A járványügyi korlátozások feloldásával erre a rendezvényünkre sokkal többen jelentkeznek, mint a túrákra, és sokszor olyanok is jönnek, akik még sosem találkoztak magyar borokkal.

A járvány, és a turisták elmaradása azonban őket is megviselte. A cég 2020-ra várta a legjobb évét, hiszen tele voltak foglalásokkal, amelyek a korlátozások következtében mind lemondásra kerültek.

Sajnos sok munkatársunknak kellett felmondanunk, és az országhatárok lezárásával mi is bezártunk. 95 százalékkal estek az eladásaink, a forgalmunk, az idegenvezetőink pedig más szférába vándoroltak. A legrosszabb az, hogy nem is tudunk előre tervezni, hiszen nem tudhatjuk, hogy lesz-e még lezárás, vagy hogy a turisták mikor térnek vissza.

A bortúrákkal, borkóstolással foglalkozó iroda azonban proaktívan reagált a korlátozásokra.

Nem tudtunk tovább várni, így elkezdtünk online borkóstolást szervezni, amihez nagyban hozzájárult az, hogy régóta szerettünk volna egy magyar borokat importáló céget is létrehozni az Egyesült Államokban, ott ugyanis van erre kereslet, és a járvány kezdetekor a külföldi raktárunk készen állt az eladásokra. 2020 júniusában pedig helyieket célzó bor- és sajt üzletet hoztunk létre Budapesten, itt sommelierjeinket beállítottuk bort eladni.

A Taste Hungary népszerű borkóstolói átlagosan 11-16 ezer forintba kerülnek, míg az egynapos bortúra 95-115 ezer forint, étkezéssel. Főleg Villány, és Tokaj a népszerű célállomás, ám jelenleg ezek a túrák szüneteltetve vannak.

A témában több, hazai turistákat célzó bortúrával foglalkozó utazási irodát is megkerestünk. Arra a kérdésre, hogy mennyire népszerűek ezek a túrák, Szabó Roland, a RoliTúra vezetője elmondta, hogy az eddigi tapasztalataik alapján ők úgy látják, hogy bár az érdeklődés nem akkora, mégis, ha valaki ellátogat egy ilyen programra, annak tetszik, visszatér.

Nem olyan rég kezdtünk el bortúrákkal foglalkozni, egy szervezővel igyekszünk felmérni az igényeket. Mi főleg zárt csoportokat célzunk meg, mivel egyénileg nehezebb megszervezni ezt. Kisebb csoportokkal, esetleg céges rendezvényekkel nagyobb szerencsénk van. Egy átlagos programnál ez drágább árkategóriát képez, 20-25 ezer forintba kerül egy túra, mivel több szolgáltatás is van egy kirándulásban. Így viszont drágább, mint egy egyszerű egynapos kirándulás.

A koronavírus azonban a bortúrákat sem kímélte. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a két járványhullám közötti időszakban sem volt lehetőség sikeresen túrát szervezni, így a következő szezonban bíznak a szervezők.

Természetesen a korona ránk is hatással volt. Épphogy beindultak a túráink, már abba is kellett hagynunk, sőt idén ezek egyáltalán nem tudtak megvalósulni. Szerencsére itt nincs szezon, borkóstolni bármikor lehet, időjárástól függetlenül, így tavaszra számítunk arra, hogy tudunk túrákat szervezni.

Roland elmondta, hogy számukra az is kihívást okoz, hogy a belföldi turizmus a wellness programokon túl nemigen népszerű.

Nem mennek szervezetten az emberek belföldön kirándulni, látogatni. A borkóstoló túráknál pedig fontos előre tudni a létszámot, az időt, hiszen a borászoknak, éttermeknek is készülniük kell. Nehezen telnek így be a csoportjaink, hiszen az, aki csak egy hétvégi kiruccanásban gondolkodik, nem feltétlenül szervez előre hónapokkal meg egy belföldi programot.

Hazai bortúrákkal foglalkozik a WineAmore társaság is. A bortúrák szezonja számukra is főleg a tavasz, valamint a szüret. Hazai programokat szerveznek, a bortúrák, boros programok, borvacsora 5000-15000 forintnál kezdődnek, azonban a többnapos luxus bortúra akár több százezer forintba is kerülhet. A társaságtól Jánosi Csilla válaszolt arra a kérdésünkre, hogy őket mennyire viselték meg a járványügyi korlátozások.

A borturizmust, csak úgy, mint a többi ágat szintén megviselte a járvány, azonban nyitásokat követően szinte az elsők között tértünk magunkhoz. Amint lehetséges volt az utazás, a hazai borteraszok megteltek vendégekkel. A járvány miatt többen töltötték belföldön a szabadságukat, és többen kerestek természetközeli úticélokat. A borászok is nyitottak a borturizmus felé, hirtelen megjelentek olyan programok is a pincéknél, szőlészeteknél, amelyekre korábban nem volt példa, úgy mint a jóga, vagy festés a szőlészetben.