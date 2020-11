10 lezárt kastély Magyarországon, amelyekbe halandó ember nem teheti be a lábát

Számos olyan kastély áll Magyarország különböző területein, amelyek valamilyen okból nem látogathatók. Van, amelyik romos állapotban csak reméli a felújítást, van, amelyet eladásra szánnak és van olyan is, amelyet szépen felújított a tulajdonosa, aki mai napig használja.

Bár vélhetően családi kirándulások, utazások során sokan jártunk már kastélyokban kialakított múzeumokban, látogatóközpontokban, nem minden értékes épület ilyen. Számos oka lehet annak, hogyha valahova nem lehet bemenni. Van, ahova egyszerűen - érthetően - a tulajdonos azért nem engedi be a kíváncsiskodókat, mert ő maga használja.

Máskor egyszerűen annyira rossz állapotban van egy-egy építmény, hogy már semmi sem emlékeztet hajdani fényére. Ezeket nem is lenne érdemes látogatni - még a fejünkre esik valami! Máshol csak egy szűk kör mehet be engedéllyel, mert speciális intézet működik a helyszínen.

Ilyen, a látogatók elől lezárt kastélyokból szedtünk most össze egy csokorra valót.

Szapáry-kastély, Bük

A 17. században egy előző századbeli udvarházból átépített impozáns épületet egykor vizesárok vette körül. Ennek mára olyannyira nyoma sincs, hogy már az sem egyértelmű, hogy oldották meg oda a víz elvezetését korábban. A kommunista államosítás után TSZ-irodának is használták. Az utóbbi években került újra magántulajdonba, ám azóta így nem is látogatható.

Püspöki-kastély, Mecseknádasd

A 18. század közepén Klimo György pécsi püspök építtette a barokk stílusú nyaralót. Ezt később oktatásra használták. Ám a ma ezerhatszáz lelkes község új iskolájának épülése után üresen maradt, majd visszakerült egyházi tulajdonba. Az épületet a későbbi pécsi püspök, Szcitovszky János meghívására Liszt Ferenc is felkereste, ennek emlékét mellszobra őrzi. Volt egy jelentős arborétuma is, de az azt kettészelő út építésével, majd a terület beépítésével ez szinte eltűnt. Ma már rossz állapotban van az építmény, az ablakait betörték, a hely kerítéssel van lezárva.

Festetics-kastély, Csertő

A 18. századi elején épített klasszicista kastélyt Gróf Festetics Imre grazi építőmesterekkel a század végén neoeneszánsz stílusban átépítette. Az U-alakú épületegyüttes egy kápolnát is magában foglal, dél-keleti irányában egy tó is fekszik. Az egész környék természetvédelmi terület. A kastély maga jelenleg romló állapota miatt van bezárva.

Somssich-kastély, Somogysárd

A 18. században felhúzott, majd átalakított építmény kertje szintén védett. Az ötvenes években méntelepet hoztak itt létre, ahol 1993-ban a Belügyminisztériumhoz kerülve lovas rendőröket képeztek ki egészen 2007-ig. A kastély és az istállók állapota ezalatt jelentősen rosszabb lett, van, ahol életveszélyes, nem is látogatható.

Zichy-kastély, Soponya

A mostani kastély elődjét a 18. század második felében Zichy János építtette, még egy L-alakú kúriaként. Később továbbépítették, kiegészülve a mai U-alakjára. Az épületet kifosztották a második világháború alatt. Ezután sokáig üresen maradt, míg az ötvenes évek végétől iskola és gyerekotthon költözött ide. Jelenleg - szintén üresen - állami vagyonkezelői tulajdonban várja a hasznosítására jelentkezőket.

Törley-kastély, Budapest, 22. kerület

Még mielőtt ránézünk: igen, ugyanarról kapta a nevét, mint a pezsgő. Törley József építtette a 20. század legelején, aki egyébként a pezsgőgyártás budafoki meghonosítója. Ő sajnos már nem láthatta teljes pompájában, de az örökös unokaöccsei folytatták az építkezést. Később ezt a válság állította meg, majd a háború után államosították, az orosz katonai parancsnoksághoz került. Később az épület tizenöt évig magányosan pusztult, miután 1956-ban a sugárbiológiai intézetet helyezték ide. Ennek a jogutódja működik mai napig itt, belépni csak külön engedéllyel lehet.

Nádasdy-kastély, Sorkifalud

A 17. századi barokk épületet a 19. század végén már eklektikus stílusban újították fel. A kerttel és majorsággal övezett építmény Magyarország legrégibb téglakastélya. Szerkezete mindkét szinten boltíves. Külföldi tulajdonosa van, akik jelenleg nem engedélyezik a látogatását.

Pongrácz-kastély, Paloznak

A vadregényes környezetben megbúvó épületet első tulaja után nevezik így, 1750 körül épült barokk stílusban. Később átépítették, bővítették, majd a huszadik század elején felújították mediterrán stílusban. A második világháború után lakatlan lett, munkásszálló üzemelt benne. 1974-ben Márffy István képzőművész vette meg és kezdte saját kezűleg helyreállítani a már sokak által menthetetlennek tartott épületet.

Széchenyi-kastélyszálló, Rábasebes

A 20. század legelején Széchenyi Jenő építtette, majd fiára hagyta a neobarokk épületet. A pletykák szerint ő elveszítette kártyán, később több tulajdonosa is volt, akik azonban értékeiket hátrahagyva kényszerültek menekülni a II. világháború végén. A kommunista államosítás után volt itt TSZ, orvosi rendelő, fodrászműhely, könyvtár, a nyári óvoda és a községi tanács is. Később megpróbálták szállodaként újrahasznosítani, de ez nem sikerült, az épületet ekkor zárták be.

Serényi-kastély, Putnok

A putnoki vár helyén felhúzott klasszicista stílusú kastély a 19. században épült. Egykor hatalmas parkja ma már könnyen bejárható. Az államosítás után szociális foglalkoztatót helyeztek el itt, később a környékbeliek teljesen kifosztották az épületet. Már a plafonok és a falak díszítésére is csak alig lehet ráismerni. Az elmúlt években a tetőszerkezetét kicserélték, így vár egy esetleges nagyobb felújításra a szintén magántulajdonban lévő épület.

