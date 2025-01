Nem működik a Chat GPT: világszinten leállt a rendszer, nem tudni mi a baj

Csütörtökön nem sokkal ebéd után világszerte hibák tapasztalhatók a legnépszerűbb mesterséges intelligenciás chatbot működésében.

Tudnak a hibáról az OpenAI szakemberei, magyar idő szerint nem sokkal délután egy óra után meg is kezdték a kijavítását. Ezzel együtt továbbra is akadozik csütörtökön kora délután az OpenAI chatbotja. A mesterséges intelligenciát a köztudatba emelő szolgáltatás problémája globális, a vállalat saját státuszjelző oldala és a weboldalakat monitorozó DownDetector szerint is sokan küzdenek vele.