Neked is ilyen okostévéd van? Átütő bejelentés érkezett, régóta várt funkció érkezik rá

Hamarosan Xbox játékszolgáltatás érkezik az LG okostévéire, így konzol nélkül is élvezhetők lesznek a streamelhető videójátékok. Az újdonság csupán egy Xbox Game Pass Ultimate előfizetést és egy kompatibilis kontrollert igényel, a játékok pedig távoli szerverekről futnak, minimális késleltetéssel.

Hamarosan Xbox funkcióval bővülnek az LG okostévéi - jelentette be a gyártó a 2025-ös CES expón a 24.hu szerint. Ez azt jelenti, hogy az LG készülékeire is letölthetővé válik a Microsoft játékszolgáltatása, így az Xbox Game Pass Ultimate előfizetéssel rendelkezők kompatibilis okostévén is élvezhetik azokat a streamelhető játékokat, amelyekhez nincs szükség konzolra, csak egy kompatibilis kontrollerre.

A technológia lényege, hogy a játék egy távoli szerveren fut, a felhasználó pedig streameli azt a tévére, hasonlóan ahhoz, ahogyan a Netflixen filmet nézünk. Megfelelő sebességű internetkapcsolat esetén a késleltetés minimális, így a játék élvezetes és irányítható.

Az Xbox alkalmazás LG okostévékhez való pontos érkezési idejét, az elérhetőség országait és a támogatott modellek listáját a gyártó egyelőre nem közölte. Az újítás azonban nem teljesen újdonság, hiszen a Samsung egyes kijelzőin már évek óta elérhető ez a funkció - emlékeztet a portál.