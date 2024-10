Megreformálta kedvezményrendszerét a mobilszolgáltató: rengeteget spórolhatnak az ügyfelek

Bár a szolgáltatáscsomagok – tévé, internet, telefon összecsomagolása – már régóta elterjedtek a hazai piacon, a Yettel most egy új megközelítéssel érkezik: a szolgáltató ügyfelei október 22-től szabadságot kapnak a kedvezmények eléréséhez szükséges szolgáltatások összeállításában, azt erre vállalt hűségidő nélkül érhetik el.

Az elmúlt két évtizedben a lakossági távközlési piac szerkezete jelentősen átalakult. A magyar háztartások egyre többféle digitális eszközt használnak, már a nagyszülői korosztály is online, és az új generáció digitális nyitottsága nem kérdés, hanem az életvitel alapvető része. A 2023-as Magyar Infokommunikációs Jelentés szerint a háztartások 94 százaléka nem csak egyetlen távközlési szolgáltatást vesz igénybe, a legnagyobb arányban (38,1%) mind a négyet – azaz mobiltelefont, internetet, televíziót és fix vonalas telefont.

Rugalmasság a kedvezménycsomag elemeinek összeállításában

A kedvezményért együtt kínált szolgáltatások ugyanakkor jellemzően „előre csomagoltak”, és a fogyasztó hiába szeretné saját igényei szerint összeállítani annak összetevőit, erre csak korlátozottan van lehetőség, és sokszor olyan dolgokért is fizetnie kell, amire nincs is szüksége. A mobilszolgáltató figyelembe veszi az ügyfelek igényeit és október 22-től egy új koncepciót vezet be: a Full szolgáltatáscsomagban akár 30% havidíjkedvezmény érvényesíthető lakossági Prime, vagy OtthonNet előfizetésre, de a csomaghoz hozzáadható TV vagy streamingszolgáltatás is. Ezek tehát azok a szolgáltatások, amik a kedvezménycsomagot alkothatják.

Az új szolgáltatáscsomag esetében nem kötelező, hogy mind a három szolgáltatástípus – mobilelőfizetés, TV és otthoni internet – szerepeljen a csomagban, sőt a szolgáltatások bármely kombinációjával, már 2 előfizetéssel elérhető a kedvezmény; akár 2 mobilelőfizetéssel (bármely Yettel Prime-mal), vagy akár 2 otthoni internettel (bármely OtthonNettel). A csomag alkotóeleme lehet tehát a 15% kedvezménnyel választható Yettel TV is (kivéve Yettel TV XS csomag), sőt, ha az ügyfelek inkább streaminget néznek, a csomagban lévő Max előfizetésekre is 15% havidíjkedvezmény jár. A csomag további előnye még, hogy nincsen a kedvezménycsomagra vonatkozó hűségidő és egy csomagban lévő mobilelőfizetések belföldön ingyen hívhatják egymást. Kedvezménye mindaddig igénybe vehető, amíg az adott számlázási azonosítón a Prime és az OtthonNet tarifák közül legalább található és a számlázási azonosítón az adott számlázási ciklusban egyetlen szolgáltatás sincs felfüggesztve.