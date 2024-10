Döbbenet! Így csinál pénzt a felhasználók üzeneteiből az ingyenes WhatsApp, Snapchat, Discord

A népszerű üzenetküldő alkalmazások különböző módokon próbálnak bevételre szert tenni, miközben ingyenes szolgáltatást nyújtanak felhasználóik milliárdjainak - írta a BBC. A WhatsApp, a Signal, a Discord és mások eltérő stratégiákat alkalmaznak a fenntartható működés érdekében.

A WhatsApp, amely a Meta (korábban Facebook) tulajdonában áll, elsősorban a vállalati ügyfelekre összpontosít. Bár az egyéni felhasználók számára ingyenes a szolgáltatás, a cégek fizetnek azért, hogy interakcióba léphessenek ügyfeleikkel az alkalmazáson keresztül.

"A mi víziónk, ha mindezt jól csináljuk, az, hogy a vállalkozás és az ügyfél képes arra, hogy egyetlen chat threaden keresztül intézze a dolgait" - nyilatkozta Nikila Srinivasan, a Meta üzleti üzenetküldésért felelős alelnöke. A WhatsApp új funkciója lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy fizetett linkeken keresztül indítsanak csevegéseket közvetlenül a Facebook vagy Instagram hirdetésekből. Srinivasan szerint ez a lehetőség önmagában "több milliárd dollárt" ér a techóriásnak.

Ezzel szemben a Signal, amely az üzenetbiztonsági protokolljairól ismert, nonprofit szervezetként működik. Adományokból tartja fenn magát, köztük Brian Acton, a WhatsApp társalapítójának 50 millió dolláros hozzájárulásából.

A Discord más utat választott: freemium modellt alkalmaz. Az alapszolgáltatás ingyenes, de a további funkciókért, például a játékokhoz való hozzáférésért fizetni kell. Emellett havi 9,99 dolláros Nitro előfizetést is kínál extra szolgáltatásokkal.

A Snapchat mögött álló Snap több bevételi forrást is ötvöz. A hirdetések mellett előfizetéses szolgáltatást és kiterjesztett valóság szemüveget is kínál. A cég fő bevételi forrása azonban továbbra is a reklám, amely évente több mint 4 milliárd dollárt hoz.

Az Element nevű brit cég kormányoknak és nagy szervezeteknek nyújt biztonságos üzenetküldő rendszert, amelyet az ügyfelek saját szervereiken futtathatnak. Matthew Hodgson, a cég társalapítója szerint az üzenetküldő alkalmazások legnépszerűbb üzleti modellje továbbra is a reklám. "Alapvetően [sok üzenetküldő platform] úgy ad el hirdetéseket, hogy figyeli, mit csinálnak az emberek, kivel beszélgetnek, majd a legjobb hirdetésekkel célozza meg őket" - magyarázta Hodgson.

Bár a titkosítás és az anonimitás védi a felhasználók üzeneteit, az alkalmazások még mindig gyűjthetnek értékes adatokat a felhasználói szokásokról, amelyeket aztán felhasználhatnak célzott hirdetések értékesítésére.