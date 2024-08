Egyre többen vásárolnak ilyen laptopokat: így sokkal olcsóbban juthatnak hozzájuk

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A jelenleg használatban lévő laptopok közül minden harmadikat vagy használtan vették vagy úgy kapták ajándékba – mutatják egy friss, reprezentatív felmérés adatai. Ez az arány emelkedhet a közeljövőben, hiszen a magyarok többsége nyitott arra, hogy second hand laptopot vegyen. Ennek legfőbb oka az ár, de a most ezt fontolgatók körében már fontosabbak a környezetvédelmi szempontok is. Nem beszélve arról, hogy a használt laptop nemcsak olcsóbb, de jobb is lehet, mint egy új.

A 16-59 év közti magyarok 68 százalékának van legalább egy laptopja; köztük kb. minden tizedik az, aki csak céges laptopot használ, honfitársaink 12 százaléka pedig családtagjaival közösen használ gépeket – mutatják a Furbify felmérésének adatai. A használt számítástechnikai eszközök felújításával foglalkozó cég kutatása alapján a magyar háztartásokban a jelenlegi laptopok közül minden harmadikat vagy használtan vették vagy úgy kapták ajándékba. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A férfiak kiugró többsége böngészik online, amikor laptopra van szüksége. A nők is inkább online kutatnak, de sokkal inkább figyelembe veszik barátaik, családtagjaik ajánlását vagy mennek el fizikai boltba tanácsért. Összességében egyébként tízből hárman azok, akik úgy érzik, hogy meg kell fogniuk a laptopot mielőtt megveszik. A többség meg is vásárolja a szaküzletben, és csak kb. minden negyedik rendeli meg online a kiszemelt gépet. A kutatás alapján a magyarok nagy része tudatosan vásárol laptopot – a termékleírások, azaz a specifikációk sokkal többet számítanak, mint a külső. Sőt, 43 százalék állítja, hogy venne szépséghibás laptopot is, ha tudja, hogy egyébként tökéletes műszaki állapotban van. A tökéletes műszaki állapot vs külső megjelenés kérdésben nincs különbség a nemek között. Mi több, a dizájn ugyanannyira fontos lehet egy férfinak, mint egy nőnek (összességében a válaszadók 16%-ának nagyon fontos). Az ár továbbra is a legfontosabb Egy új számítógép legyártása az adatok alapján a következő környezeti terhelésekkel jár: 1500 l víz, 240 kg szén és 22 kg kémiai anyag. Felmérésükben a laptopot vásárlók körében 43 százalék azok aránya, akik már vettek használt készüléket, további 19 százalék tervezi ezt és csupán 38 százalék az, aki egyelőre elzárkózik ettől. Akik már vettek second hand laptopot, vagy kacérkodnak ennek a gondolatával, döntő többségben az ár miatt tesznek így, de a környezetvédelmi megfontolások is kezdenek egyre fontosabbá válni. Míg az előbbiek körében 44, addig az utóbbiaknál már 57 százalékban szempont volt bolygónk védelme. Az elromlott laptopot a többség elviszi szervízbe. 43 százalék ugyan csak akkor javíttatja meg, ha a javítás olcsóbb, mintha egy másik gépet venne helyette, de 39 százalék bármi áron elkerülné az elektronikus szemét termelését. Minden ötödik magyar úgy gondolja, hogy egy magasabb kategóriájú felújított laptop sokkal jobb, mint egy alacsonyabb kategóriájú új. Reméljük, hogy ez az arány már csak környezetvédelmi megfontolásból is növekedni fog a jövőben. Ráadásul egy felújított prémium kategóriás laptop vásárlásával akár 75 százalékot is lehet spórolni egy újhoz viszonyítva – emeli ki Kelemen Kristián, a Furbify társtulajdonosa.

Címlapkép: Getty Images

