Óriási veszélyben a magyar internetezők: ilyen egyszerűen fosztják ki a bankszámlájukat

Drasztikusan emelkednek a bankkártyás tranzakciókhoz kötődő, illetve az átutalások és a beszedések esetében előforduló csalások Magyarországon. Egy friss kiberbiztonsági felmérés szerint a magyar internetezők 57 százaléka esett már áldozatául online csalásnak, adathalászatnak, hackelésnek vagy vírustámadásnak. A probléma tehát egyre inkább általános. Arról nem is beszélve, hogy az olyan sportesemények alatt, mint a most futó labdarúgó-Európa-bajnokság vagy a közelgő Nyári Olimpiai Játékok, még inkább ki vagyunk téve a csalók próbálkozásainak. Épp ennek járt utána friss adásában a Pénzcentrum vlogja, a CashTag Extra.

Javában zajlik a 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság és közlednek a Nyári Olimpiai Játékok is. A világszerte milliók által követett sportesemények ideje alatt jelentősen megugrik a sportfogadások száma is. Mivel a sportfogadásoknak jelentős része online sportfogadási oldalakon történik, ez az időszak a kiberbűnözők, az online csalók számára is kiemelten fontos, ugyanis ilyenkor jelentősen emelkedik a fogadásokkal kapcsolatos csalások száma.

Ezek a csalók pedig profi módon képesek használni a mesterséges intelligenciát, hogy megtévesszék a sportfogadókat, legyen szó például egy deepfake videóról, vagy a tömegesen megjelenő kamu weboldalakról. De hogyan kerülhetjük el, hogy a csalók áldozataivá váljunk? A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH)) kampányt indított az ügy érdekében. Ennek járt utána legújabb adásában a Pénzcentrum vlogja, a CashTag Extra; az adásban Bor Olivér kiberbiztonsági és kommunikációs szakértőt kérdeztük a témában.

Az SZTFH, „A Tét Te vagy!” néven futó kezdeményezésének célja, hogy bemutassa a sportesemények vonatkozásában felmerülő csalástípusokat, trendeket, az online sportfogadásokhoz kapcsolódó információbiztonsági kockázatokat, emellett külön figyelmet fordítva a megelőzésre és a védekezésre is a kibertérben. A kampány résztvevői a közös fellépés erejével kívánják felhívni a játékosok és a felhasználók figyelmét az illegális szerencsejáték oldalak veszélyeire, a játékosok személyes és banki adatainak védelmére, valamint a kiskorúakat és sérülékeny csoportokat védő szigorú magyar előírások betartására.