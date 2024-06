Hihetetlen nagyon húzott az Apple: azért ez sokkoló lesz mindneki számára

Az Apple a Worldwide Developers Conference keretében bemutatta legújabb, még korlátozott képességű mesterséges intelligencia modelljét, az Apple Intelligence-t, amely szemben a versenytársakkal, visszafogottabb léptékkel közelíti meg a technológiát, ugyanakkor innovatív partnerséget kínál az OpenAI-vel.

Az Apple a múlt héten rendezte meg az éves, "Worldwide Developers Conference" névre hallgató eseményét, amelyen gyakran az új technológiai fejlesztéseket mutatják be. Az idei konferencia fő témája a mesterséges intelligencia (AI) volt, amelyet a vállalat 'Apple Intelligence' néven emleget. – számolt be róla a New Yorker.

Az Apple egy visszafogottabb megközelítést alkalmaz az AI terén, ellentétben a Google és a Microsoft által alkalmazott agresszív stratégiákkal. Az iPhone-ra fejlesztett AI modellje hárommilliárd paraméterrel rendelkezik, szemben az OpenAI GPT-4 több mint másfél milliárdos paraméterével. A bonyolultabb feladatokhoz az Apple lehetőséget kínál a felhasználóknak, hogy felhő alapú szolgáltatásokon keresztül férjenek hozzá a ChatGPT-hez egy olyan licencszerződés keretében, amely nem pénzügyi kompenzációt, hanem nyilvánosságot biztosít az OpenAI számára.

Az iPhone-ra fejlesztett AI képes lesz e-mailek átírására, csoportos üzenetek összefoglalására és értesítések osztályozására. Tim Cook, az Apple vezérigazgatója úgy jellemezte ezt a technológiát mint "új személyes intelligencia rendszert", ami egy másodlagos agyként funkcionálhat.

Az AI futtatása közvetlenül az eszközön bizonyos mértékű adatvédelmet ígér, de továbbra is fennállnak kockázatok a tévedésekre vagy a valóság elferdítésére vonatkozólag. Cook elismeri, hogy az új AI nem lesz tökéletes pontosságú, de magas minőségű eredményeket ígér.

Az esemény azt is jelezte, hogy az Apple nyitottabb hozzáállást kezd alkalmazni termékfejlesztés terén. Az operációs rendszer frissítése lehetővé teszi a felhasználóknak telefonjaik tesztreszabását és interaktívabb felhasználói élményt nyújt. Az Apple új technológiája arra utal, hogy az MI integrálása mindennapi életünkbe elkerülhetetlen, és jelentős változásokat hozhat magával.