Küszöbön a végleges döntés, betilthatják a TikTok-ot: súlyosak a vádak, mindenkit érint

Az amerikai és német döntéshozók egyaránt azon gondolkoznak, hogy végleg ellehetetlenítsék a TikTok működését, mondván, a platform kínai tulajdonosa révén komoly fenyegetést jelent az országukra. Javaslatuk összességében meglehetősen radikális, ami komoly hatással lenne nem csak az egyszerű felhasználók, hanem a vállalkozások életére is.

Az amerikaiak után a németek is erősen gondolkodnak rajta, hogy valamilyen módon korlátozniuk kellene a TikTok működését, hiszen az a kínai tulajdonosa által komoly veszélyt jelenthet az ország demokráciájára nézve. Ezzel Európában Németország lehet az első nemzet, mely szankcionálná egy közösségi média oldal működését, és korlátozná polgárait annak használatában.

A németek is a tiltás mellett?

Komoly vita tört ki vezető német politikusok között arról, hogy országuknak szükséges-e a jelenleginél sokkal szigorúbban fellépnie a kínai tulajdonban lévő videós közösségi média felülettel, azaz a TikTok-kal szemben. A hírszerző szolgálatokat felügyelő német parlamenti testület több tagja ugyanis úgy véli, hogy a platform komoly veszélyt jelent a nemzetbiztonságra nézve.

Roderich Kiesewetter, a Bundestag titkosszolgálatokat ellenőrző bizottságának alelnöke, valamint a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) tagja a Handelsblatt nevű német napilappal közölte: az országnak fontolóra kell vennie a TikTok általános betiltását, amennyiben a platform szigorúbb szabályozását nem lehetne hatékonyan végrehajtani.

A politikusok egy része ugyanis úgy véli, hogy a TikTok veszélyt jelent a demokráciára, miután egy nagyon fontos eszközt jelent Kína és Oroszország számára a hibrid hadviselésre

– jelentette ki.

Egy másik politikus, Jens Zimmerman, a német Szociáldemokrata Párt tagja pedig arról beszélt a BR nevű német médiumnak, hogy a kormánynak legalább fontolóra kellene vennie az alkalmazás betiltását a szövetségi eszközökön, mondjuk az uniós intézményekben.

Persze a TikTok betiltása minden bizonnyal váratni fog magára, hiszen vannak olyan honatyák is, akik kevésbé radikális módon állnak a kérdéshez. Ralf Stegner a német Szociáldemokrata Párt (SPD) parlamenti képviselője, valamint Konstantin von Notz, a német Zöld Párt helyettes vezetője a teljes vagy részleges tiltás helyett inkább képet kapna arról, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló uniós törvények – melyek előírják az internetes platformok számára, hogy határozottan lépjenek fel a dezinformációk és az illegális tartalmak ellen – hogyan működnek a gyakorlatban.

A fentiek nyomán érdemes megjegyezni, hogy a TikTok betiltása egyáltalán nem lenne egyszerű feladat Németországban, a helyi kormány által közölt adatok szerint ugyanis

a közösségi média felületnek alsó hangon 19 millió aktív felhasználója van az országban.

Az amerikaiak már léptek

Az amerikai képviselőház nagy többséggel fogadta el pár hete azt a törvényt, amely elvezethet a népszerű közösségi videóalkalmazás, a TikTok betiltásához az Egyesült Államokban. A kongresszus alsóháza – mely pártvonalak mentén általában élesen megosztott – jelentős támogatással (352 igen szavazattal, 65 nem) szavazta meg az alkalmazás használatának korlátozását.

A törvény hatályba lépéséhez ugyanakkor még nem elég pusztán a képviselőház egységes véleménye, arról a javaslat megfogalmazóinak a szenátust is meg kell majd győzniük. Márpedig elemzők szerint ez nem lesz egy sétagalopp, noha Joe Biden korábban kijelentette, hogy ha társai egyöntetűen rábólintanak a tervezetre, akkor ő is alá fogja írni azt. Jake Sullivan, a Fehér Ház nemzetbiztonsági szakértője ugyanakkor később ezt próbálta finomítani azzal, hogy kijelentette:

a tervezet nem a TikTok amerikai betiltását, hanem a kínai tulajdon - ezzel párhuzamosan a kínai Kommunista Párthoz való kötődés - felszámolását jelenti a platform esetében.

De mit takar pontosan a módosítás, és mi változna tőle Amerikában?

Nos, a törvényjavaslat hatálybalépésével két fronton módosulna mindaz, amit eddig az amerikai közösségi média használatról gondolt az emberiség:

A TikTok öt hónapot kapna arra, hogy leváljon kínai tulajdonosáról, a ByteDance-ről, különben az amerikai alkalmazásboltokban elérhetetlenné válik a platform. A korlátozás nem csak a TikTokra, de az összes olyan alkalmazásra vonatkozna, melyet az Egyesült Államok külföldi ellenfelei (értsd Kína, Irán, Oroszország, Észak-Korea) irányítanak.

A törvényjavaslat lehetőséget adna az Egyesült Államok mindenkori elnökének arra, hogy maga nevezze meg azokat az alkalmazásokat, amelyeket a törvény alapján be kell tiltani.

A jogszabály betartását a jövőben komolyan szankcionálnák, a szabálykerülőket a felhasználóik száma alapján büntetnék, 5000 dollár/fő alapon. Azaz a TikTok egy nagyjából 850 billió dolláros büntetésre számíthatna, valamint 170 millió embert korlátoznának a szabad internetezésben.

A teljes eltűnés súlyos károkat okozna

Érdekes kérdés – különösen a fentiek fényében – hogy mi történne akkor, ha akárcsak egy napra is leállna valamelyik közösségi média platform. Nos, az összességében nem csak az átlagpolgárok számára, hanem a nemzetgazdaság motorjaiként szolgáló vállalkozói szektor számára sem lenne kedvező. Előbbiek esetében elég csak felidézni a Meta múltbéli leállásait, melyek valósággal megbénították a kommunikációt. A vállalkozások esetén ugyanakkor egy ilyen jellegű kényszerszünet pénzben is kifejezhetővé válhat, azaz egy rövidebb leállás is komoly deficitet idézhet elő.

A kkv-k egy jelentős része ugyanis az ilyen oldalakra támaszkodva szólítja meg a fogyasztóit, reklámozza termékeit és szolgáltatásait. Márpedig egy esetleges TikTok-krízis jelentős átszervezést igényelne.

Ahogyan a finanszírozási oldal is egészen biztosan kárt szenvedne, hiszen a befektetői bizalom erősen megremegne. Egy „hallgatag cég” ugyanis egészen biztosan nem lesz vonzó a tőkével rendelkezők számára, ráadásul arra lehet következtetni belőlük, hogy abban az országban, ahol a tevékenységüket végzik, egyrészt az üzleti környezet instabil, másrészt a kormányzat a szükségesnél nagyobb mértékben avatkozik bele a piaci folyamatokba. Aminek akár a nemzetgazdaság összeteljesítményére nézve is komoly következményei lehetnek.