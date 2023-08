Óriási áresés a Vodafone-nál: így neteznek most féláron az élelmes magyarok

A korábbi években megnövekedett érdeklődést tapasztalt a Vodafone Magyarország vezetékes szolgáltatásai iránt az iskolakezdés időszakában, ezért a vállalat az új tanévkezdetben a növekvő ügyféligényre reagálva, fél évig fél áron teszi elérhetővé otthoni internet szolgáltatásait. A kedvezmény 2023. augusztus 15. és 2023. október 31. között megkötött új, határozott idejű lakossági internetelőfizetés esetén automatikusan aktiválódik.

A Vodafone Magyarország információi szerint az augusztus-szeptemberi időszakban számottevően megnőtt az érdeklődés az otthoni internet és TV szolgáltatások iránt. Ennek hátterében főként az iskolakezdés áll: az új tanév beköszöntével több családban felmerül az igény a vezetékes internet szolgáltatás igénybevételére – annál is inkább, hiszen a frissen egyetemre került diákok önálló életet kezdenek, ezzel új, önálló ügyfélként lépnek a telekommunikációs piac fogyasztói közé.

Erre a megnövekedett igényre reagál a vállalat: minden újonnan megkötött otthoni internet vagy internet és TV előfizetés esetén az első 6 hónapban 50% kedvezményt biztosít az internetszolgáltatás díjából. A kedvezmény 2023. augusztus 15. és 2023. október 31. között megkötött új lakossági internetelőfizetés esetén automatikusan aktiválódik, majd a fél év leteltével a szolgáltatás a szerződésben foglalt alapáron lesz elérhető. A tanévkezdést támogató kedvezmény csak határozott időre szóló új előfizetés esetén vehető igénybe a Net L és Gigabit Net csomagokkal, e-Pack szolgáltatással együttvéve. A kedvezmény időtartamáig a villámgyors Gigabit Net otthoni internet csomag 3495 Ft/hó áron érhető el.

A frissen bevezetett kedvezmény mellett további kiváltságokban részesülhetnek az új Vodafone ONE előfizetők is, hiszen a szolgáltató 2023. augusztus 15-től azon meglévő mobil ügyfeleknek, akik új otthoni internetelőfizetést kötnek, 15 napra szóló korlátlan belföldi mobil adatot kínál. Mindezek mellett a cég WiFi pótló szolgáltatása az Internet Pro díjcsomagokban állandó szolgáltatásként is elérhető, a Super WiFi jelerősítő eszközzel pedig az ingatlan távoli pontjain is megbízható lehet az otthoni internet, amelyet szintén szolgáltatásként biztosít ügyfeleinek a szolgáltató.