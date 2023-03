Magyar mobilozók ezrei lehetnek veszélyben: csak így védhetik meg az adataikat

Durva sebezhetőséget fedezett fel a Google biztonsági csapata a Samsung egyik Exynos chipjében, ami számos mobilban, órában, sőt még autóban is megtalálható - írja a 24.hu.

A Google Project Zero blogbejegyzése szerint a 18 feltárt, nulladik napi sebezhetőség közül négy olyan súlyos, hogy lehetővé teszi az eszköz távolból történő irányítását. Ha pedig egy támadó kihasználja ezt, korlátlan hozzáférést kap az érintett eszköz adataihoz (beleértve a mobilhívásokat, a szöveges üzeneteket) anélkül, hogy azt az áldozatot észrevenné – írta meg a lap a TechCrunch információi alapján.

Utóbbi portál arról is írt, hogy nagyon ritkán fordul csak elő az, hogy a Google riadót fújjon egy olyan sebezhetőség miatt, amit még nem foltoztak be. Most a nyomásgyakorlás lehet a cél, ugyanis a Samsungnak 90 napot adtak a hiba megoldására, ám az még nem történt meg.

A Project Zero szerint az érintett készülékek között közel egy tucat Samsung modell, Vivo készülékek és a Google saját Pixel 6 és Pixel 7 készülékei is szerepelnek. Amíg az érintett eszközök nem kapnak frissítést, a Google szerint úgy is védekezhetünk, ha kikapcsoljuk a Wi-Fi hívásokat és a Voice-over-LTE-t (VoLTE) funkciókat a készülékük beállításaiban.