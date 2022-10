Ennyi volt: kivezetik ezeket a mobiltöltőket Magyarországról is

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2024 végére az Európai Unióban értékesített minden mobiltelefont, táblagépet és digitális fényképezőgépet C típusú USB-porttal kell ellátni. Ez a kötelezettség 2026 őszére a laptopokra is kiterjed majd. A kedden 602 szavazattal, 13 ellenszavazattal és nyolc tartózkodás mellett elfogadott új jogszabály nagyobb ívű uniós törekvéseket is szolgál: az EU ugyanis azt szeretné elérni, hogy kevesebb hulladék keletkezzen az elektromos és elektronikus berendezésekből, a fogyasztók pedig a fenntarthatóságra figyelemmel választhassanak termékeket a kínálatból.

A jogszabály eléri, hogy a fogyasztóknak nem kelljen minden egyes alkalommal új töltőt venniük, ha lecserélik hordozható elektronikus eszközeiket, illetve elég lesz egyetlen töltő az összes készülékükhöz. Gyártótól függetlenül ugyanazzal a C típusú USB-porttal lesznek ugyanis ellátva a legfeljebb 100 W teljesítményű, vezetékesen tölthető új mobiltelefonok, táblagépek, digitális fényképezőgépek, fej- és fülhallgatók, hordozható játékkonzolok, hangszórók, e-könyv-olvasók, billentyűzetek, egerek, hordozható navigációs rendszerek és laptopok. A gyorstöltést támogató összes készülék esetében azonos lesz a töltési sebesség, a felhasználók így bármilyen kompatibilis töltővel ugyanolyan gyorsan fogják tudni feltölteni eszközeiket. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mivel kezd meghonosodni a vezeték nélküli töltés, az Európai Bizottság 2024-ig összehangolja a technológiák interoperabilitására vonatkozó követelményeket, hogy kivédje az esetleges, a fogyasztókat és a környezetet érintő negatív következményket. A Bizottság egyúttal azt is szeretné elkerülni, hogy a fogyasztók a már megvásárolt technológia miatt egyetlen gyártó termékeihez legyenek a későbbiekben is hozzáláncolva. Külön termékcímkén kell majd jelezni a fogyasztók számára a töltési jellemzőket, hogy könnyebben meg tudják állapítani, meglévő töltőik kompatibilisek-e az új eszközzel. A megadott információk birtokában tehát azt is el tudják majd dönteni, hogy kell-e egy adott termékhez új töltőt vásárolniuk vagy sem. A meglévő töltőiket így többen tovább használják majd. A felesleges töltőváltást elkerülve a vevők összességében akár 250 millió eurót is megtakaríthatnak évente. Arról nem is beszélve, hogy az Európai Unióban évente mintegy 11 ezer tonna elektronikus hulladék keletkezik az elhasználódott vagy lecserélt töltőkből, amelyek mennyisége így csökkeni fog. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 45 318 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 13,6 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 45 639 forintos törlesztőt (THM 13,95%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Több mint tíz évet vártunk ezekre az új szabályokra, de az ezerféle töltő kora mostanra végre a múlté. A jogszabály a jövőre is gondolt, így az innovatív töltési megoldások elterjedése sem okoz majd gondot. Mindenki jól jár: a bosszankodó vásárlóktól kezdve a sérülékeny környezetig. Nehéz időszak ez a politikában, ennek ellenére az Unió bebizonyította: vannak ötletei arra, hogyan javítsa európaiak millióiak életkörülményeit és jelentsen inspirációt az egész világnak - mondta Alex Agius Saliba (S&D, Málta). A jelentéstevő kedden, 14:30 órától sajtótájékoztatót tart a szavazási eredményről és a következő lépésekről. További információ (angolul)

Címlapkép: Getty Images

