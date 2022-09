Meglepetés premierek a Disney+-on: örülhetnek a StarWars és a zenerajongók!

Ma, szeptember 8-án tartja a Disney+ a Disney+ Dayt, amikor is hatalmas akciók és premierek vették kezdetét. A már korábban bejelentettek mellett a jelek szerint ízelítőt kapunk a legújabb StarWars sorozatból, illetve a K-Pop szerelmesei is örülhetnek: jön a BTS-nek a koncertfilmje.

A „BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA" a Los Angeles-i SoFi Stadionban 2021 végén (november 27-28. és december 1-2.) megrendezett BTS-koncert élő előadását mutatja be. A koncertfilmben a GRAMMY®-jelölt zenekar „Dynamite", „Butter" és „Permission to Dance" című slágereit tartalmazza. A BTS – a „Bangtan Sonyeondan” rövidítése, ami magyarul „Golyóálló cserkészcsapatot” jelent –, egy dél-koreai fiúzenekar, amely 2013 júniusában debütált, és azóta rajongók millióinak szívét hódította meg világszerte. A BTS tagjai: RM, Cn, SUGA, J-Hope, Jimin, V és Jung Kook. A koncertfilmet a Den of Thieves produkciós cég készítette a Borderless Film közreműködésével, a film producere pedig HYBE volt.

Szeptember 21-én lesz az „Andor” sorozat premierje: a Disney+-ra az első három epizód kerül fel aznap. Mától pedig egy ízelítőt is lehet látni a sorozatból. Az „Andor” a Star Wars-galaxis új perspektíváját tárja fel Cassian Andor küldetésére és az általa elért változásokra összpontosítva. A sorozat a Birodalom ellen fellángoló lázadás történetét mutatja be, és azt, hogyan csatlakoznak a harchoz a különböző bolygók. Cassian egy veszélyekkel, csalárdsággal és intrikákkal teli korszakban indul el azon az úton, amely lázadó hőssé teszi őt.

Cassian Andor szerepében Diego Luna látható, továbbá a sorozatban olyan elismert színészek is szerepelnek, mint Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller és Fiona Shaw. A vezető producerek: Athleen Kennedy, Tony Gilroy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna és Michelle Rejwan. Továbbá, Tony Gilroy a sorozat vezető írója és kreatív producere is.

A Disney+ Day kínálata várva várt világpremiereket tartalmaz a Disney, a Pixar, a Marvel, a Star Wars, a National Geographic, a The Simpsons és még sok más filmes produkciótól. A Disney+ streaming platformra érkező új tartalmak között szerepelnek a következők: a Marvel Studios-tól „Thor: Szerelem és mennydörgés”; Pinokkió”; új epizód az „Amazon: Ügyvéd” című sorozatból; „Verdák az utakon”; „Obi-Wan Kenobi: Egy jedi visszatérése”; „Felnőtté válás”. Továbbá, „Fantasztikus kalandok Bertie Gregoryval”; „Tierra Incógnita”; „Assembled: Így készült a Thor: Szerelem és mennydörgés” ; „Esküvői szezon”, „Mike” és az „Üdvözlet a klubban”, ami egy új rövidfilm „A Simpson családtól”.

A Disney+ Day alkalmából, akik szeptember 8-tól kezdődően szeptember 20-a reggel 8:59 percig előfizetnek a Disney+-ra – legyen szó új vagy visszatérő előfizetőkről –, azoknak mindössze 599 forintért lesz elérhető a Disney+ az első hónapban. A Disney+ Day számos izgalmat tartogat az előfizetők számára, ugyanis a szeptember 8-án új filmek, sorozatok kerülnek fel a Disney+-streaming platformra, valamint további kedvezmények is várják az előfizetőket.