Itt vannak a Yettel friss tarifacsomagjai: vajon jobban járnak a Telenor korábbi ügyfelei?

Számos újdonságot kínál lakossági ügyfeleinek a Yettel – korábban Telenor, amely március 1-től már új néven működik tovább. Az új név és arculat mellett a cég a lakossági szolgáltatásait is megújította. A most érkezett, korlátlan belföldi mobilnetet tartalmazó csomagokhoz csoportos kedvezmények is igénybe vehetők, valamint új feltöltőkártyás tarifák is indulnak.

Az új számlás lakossági tarifák egyik újdonságát jelentik a korlátlan belföldi adatkeretet tartalmazó Yettel Prime csomagok. Ezek között már 9990 forintos havidíjtól elérhető a korlátlan belföldi adatmennyiség (e-Komfort csomaggal, készülékvásárlás nélkül, 11 hó hűséggel); illetve akár sebességkorlátozás nélkül is igénybe vehető a korlátlan adatkeret, már a Yettel 5G hálózatán is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Yettel Prime tarifacsomagokhoz számos előny automatikusan jár. Többek között a Prime-ügyfelek a csak számukra elérhető 0 Ft-os készülékajánlatok mellett új készülék Prime-tarifával való vásárlásakor 30 napos elállási lehetőséget és cseregaranciát vehetnek igénybe, a telefonos ügyfélszolgálaton pedig gyorsított ügyfélkiszolgálásban részesülnek. A különböző felhasználói igényeket kiszolgálva három Prime tarifa érhető el: a Yettel Prime csomag korlátlan belföldi adatforgalmat és havi 250 perc belföldi beszélgetést kínál;

a Yettel Prime Plus csomag a korlátlan belföldi adatforgalom mellett korlátlan belföldi beszédperceket is nyújt;

a Yettel Prime Max csomag pedig korlátlanságot ad a belföldi beszédpercek és SMS terén is, továbbá a korlátlan adatkeret sebességkorlátozás nélkül vehető igénybe. A korábban is létező csoportos kedvezmények mostantól Prime csoport néven érhetők el. Amennyiben egy ügyfélszám alatt legalább két aktív és hűségben lévő Prime-tarifával rendelkezik az előfizető, Prime csoportot alakíthat: az ebbe bevont tagok belföldön egymást 0 forintért hívhatják, valamint a Prime-tarifások havidíj-kedvezményben is részesülhetnek. Eltérő igényekre eltérő új lehetőségek Legyen szó akár sok beszélgetésről vagy sok netezésről, különböző felhasználói igényekre kínálhatnak megoldást a Yettel XS, Yettel S Net és Yettel S Talk tarifacsomagok, 3GB, valamint 20GB tarifában foglalt belföldi adatmennyiséggel. A Yettel S Talk korlátlan belföldi beszédperceket is kínál már akár havi 6990 forintos havidíjért. Az új tarifacsomagokhoz megvásárolható kiegészítő adatjegyek is megújulnak: a 3 és 15 GB-os adatjegyek mellett korlátlan adatkeret is vásárolható 8490 forintért, 30 napos és megújuló formában is. Az új lakossági tarifacsomagok mindegyikével elérhető a Yettel 5G-szolgáltatása is, amennyiben az ügyfél 5G lefedettségi területen tartózkodik és 5G-képes készülékkel és SIM kártyával rendelkezik. Új feltöltőkártyás ajánlatok A szolgáltató kártyás tarifái is megújultak Yettel Feltöltőkártyás és Yettel Feltöltőkártyás Expressz néven, amelyek belföldön 25 forintos perc- és SMS-díjat kínálnak. Újdonság, hogy már a kártyásoknak is elérhető korlátlan belföldi adatkeret és korlátlan belföldi hang napi és 5 napos formában; az első, legalább 1500 forintos feltöltést követően pedig egy napos korlátlan mobilnetet kapnak. Továbbá, ha a Yettel-alkalmazásban vásárolnak adat- és hangjegyet, valamint 2 in 1 csomagot, azok árából 10% kedvezményt kapnak, illetve minden, applikáción keresztül történő feltöltést követően további egy napos korlátlan mobilinternetet használhatnak, amely az aktiválást követő naptári nap éjfélig vehető igénybe belföldön.

