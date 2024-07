Óriási lehetőség rejlik ezekben a romos, vidéki kastélyokban: már a magyarok is kezdik felfedezni

Sok kiaknázatlan lehetőség rejlik a hazai kastélyturizmusban - erről Gulyás Eszter, a Magyar Kastélyszállodák Szövetségének elnöke beszélt a HelloVidéknek. A cikkből az is kiderül, melyek a legnépszerűbb szállók a magyarok, és a külföldiek körében.

Ausztria, Szlovákia és Magyarország összefogásával 2017 őszén megalakult a Heritage Hotels of Europe. Ebben a kezdeményezésben a „Schlosshotels & Herrenhäuser“, a „Historic Hotels of Slovakia“, és a „Magyar Kastélyszállodák és Történelmi Épületek Szövetsége “, valamint a szervezetekhez tartozó több mint 100 történelmi szálloda fonódik össze több, mint 10 országban, és egyesül a Heritage Hotels of Europe „esernyője” alatt. "Azzal, ha ezek a kastélyszállodák Európa-szerte egyesülnek, az utazóknak lehetőségük nyílik a történelmet és a kultúrát országhatárokon is túl felfedezni, illetve egy közös marketingszervezete keresztül tudnak tájékozódni, és egyfajta minőségi garanciát is nyújtó felületen tájékozódni" - mondta el Gulyás Eszter.

A hazai kastélyturizmusnak még nincs olyan tradíciója, mint más a nyugat európai országokban, de a szakértő szerint folyamatos a fejlődés, és egyre népszerűbb a kastélyszállodák piaca. "Nem csak egyéni utazók számára, hanem rendezvények esetén is. Nagyon szeretik a párok a kastélyokat, mint esküvőhelyszín és a hozzá tartozó csodálatos parkokat" - mondta el Gulyás Eszter.

Elsősorban belföldi, és a nemzetközi rendezvények azok, amelyek még sokat tudnának segíteni. Budapesten rendkívül jól működik például ez a „Destination Wedding”, amikor párok szinte minden kötődés nélkül eljönnek Magyarországra, és hetedhétországra szóló lakodalmakat tartanak. Ez a világ többi pontját már remekül működik, nálunk ugyanakkor még mindig csak főváros központú

- mondta a szakértő.

A teljes cikk a hazai kastélyturizmusban rejlő lehetőségekről a HelloVidék oldalán olvasható.