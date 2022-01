Kezdhetnek pánikolni a IT-cégek: ez a metavállalat csábíthatja magához a magyar programozókat

Októberben érkezett a hír a Facebook anyacég brandváltásáról, amely Meta néven fut tovább. Azóta pedig épül már a Metaverse, amely sok új funkciót hozhat a virtuális életünkbe. Decemberben például elindult a Horizon Worlds VR (virtuális valóság) program, a belépés viszont igencsak költséges. Mivel nem fut minden eszözön, akár 100 ezer forintot is ki kell fizetniük az érdeklődőknek egy normális VR-szemüvegért.

A Metaverse még eléggé gyerekcipőben jár: a Facebook anyacégének kommunikációs menedzsere, Eliza Kern szerint még 5-10 év mire megvalósul - írja a Növekedés.hu. Viszont a Meta kész a célért hegyeket megmozgatni: nemrég jelentették be, hogy az Európai Unióban a következő öt évben 10 ezer embert toboroznának a Metaverse felépítéséhez. Ez azért is nagy szó, mert a kontinensen így is programozó-hiány van: Magyarországon is 5-10 ezer informatikus állás betöltetlen. De ha nem csak a szakmájukban alaposan elmélyült informatikusokat nézzük, hanem általában az IT szakembereket akkor belőlük körülbelül 44 ezres a hiány.

Nem lenne meglepő, ha Európa-szerte sok programozó ott hagyná a jelenlegi munkahelyét, hogy a Metánál dolgozzon. Ez pedig még nagyobb IT-szakember hiányt eredményezhet, akár Magyarországon is.

Zuckerberg szerint a digitális világokban az elmélyedéshez ugyan kell majd a virtuális valóság szemüveg, de bizonyos funkciókhoz más módszerekkel, így kiterjesztett valóság eszközökkel vagy akár egy sima PC segítségével is hozzá lehet majd férni. Viszont a jelenlegi új funkciókkal, mint a Horizon Worlds-szel egyelőre nem ez a helyzet. Kérdés, hányan lesznek, akik majd beruháznak ezért drága VR-eszközökbe.