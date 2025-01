Lehet Orbánviktor névre keresztelni a magyar gyerekeket 2025-től? Hivatalos döntés született!

2024-ben rekordszámú, 551 névkérelmet vizsgáltak meg a HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont szakemberei. A kérelmek között 229 férfi és 322 női név szerepelt, ami jelzi a növekvő érdeklődést az egyedi névválasztás iránt. Nemrég arról is írtunk, melyek lehetnek 2025 legnépszerűbb fiú és lány nevei , így a Dion a Gudmund, vagy épp a Hella és a Nadin is nagy sztárja lehet az idei évnek.

Dr. Raátz Judit, a kutatóközpont tudományos főmunkatársa a 24.hu-nak nyilatkozva kiemelte, hogy a kérelmezők köre bővül. A várandós szülők mellett egyre többen nyújtanak be kérelmet saját maguk vagy nagyobb gyermekük számára. Tavaly 70 felnőtt kért engedélyt saját névváltoztatásra, míg 27 esetben nagyobb gyermek számára kérelmeztek új nevet.

Az elbírálás szigorú kritériumok alapján történik. Az 551 kérelemből mindössze 66 név - 41 női és 25 férfi - kapott zöld utat a bejegyzésre, ami alig több mint 10 százalékos elfogadási arányt jelent. A jóváhagyott nevek már szabadon választhatók az idei évtől. Az alacsony elfogadási arány fő oka, hogy számos kérelem nem felel meg a magyar helyesírás szabályainak. Dr. Raátz Judit elmondta:

Valahogy nem elég világos, hogy ezt egy jogszabály írja elő. Ilyen például a Carlos, a Mattihas, az Entony, az Antony, a Conor, a Connor, a Sophia, a Maya és az Aysa.

Ugyanakkor pozitív példák is akadnak. A Lackó név, amely korábban elutasításra került, most megfelelő indoklással átment a szűrőn. A kérelmezők sikeresen érveltek amellett, hogy a név korábban önállóan is létezett, és családnévként is elterjedt.

2024-ben új trendek is kirajzolódtak a névválasztásban. Míg a skandináv nevek népszerűsége csökkent, megnőtt az érdeklődés a héber, görög, török, perzsa és szanszkrit eredetű nevek iránt. A férfinevek esetében a szláv eredetű nevek iránti igény is növekedett. Emellett a japán kultúra iránti vonzódás hatására egyre több japán név bejegyzését kérelmezték. A névválasztási trendek változása jól tükrözi a társadalmi és kulturális hatásokat, valamint az egyedi identitás kifejezésének növekvő igényét a magyar társadalomban.