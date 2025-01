Karácsonyra csúszik a Shrek 5 bemutatója: egy másik animációs kedvenc viszont hamarabb érkezik

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Csúszik a Shrek 5. bemutatója, a Minyonok 3. kapta meg az eredetileg tervezett premierdátumát - írja a magyar IGN a The Wrap alapján. Nyáron jelentették be, hogy másfél évtized után készül az új egész estés Shrek, amiben visszatér Mike Myers, Eddie Murphy és Cameron Diaz is az ikonikus karaktereiknek a hangjaként.

A nyári bejelentéssel egy időben, hogy visszatér sokak kedvenc ogréje, az ötödik rész amerikai premierdátumát is kijelölte a Universal. Most azonban 2026. július 1-ről 2026. december 23-ra halasztották a DreamWorks új animációs filmjét, a 2026. júliusi dátumot pedig az Illuminationnál készülő Minyonok 3-nak adta a stúdió - írja a lap. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A Minyonok 3-at eredetileg csak 2027. június 30-án tervezték a mozikba küldeni. Közben egy cím nélküli Illumination-filmet pedig 2027. március 19-ről 2027. június 30-ra, tehát az új Minyonok eddigi helyére pakoltak át. A Shrek 5 tehát fél évet csúszik, a Minyonok 3. pedig korábban érkezik a tervezettnél. EZ IS ÉRDEKELHET Szabályosan megrohanták a magyarok a mozipénztárakat: ezt a két filmet mindenki látni akarja Az év első hetén folytatódott két magyar film gigászi küzdelme a magyar nézők figyelméért, még mindig komoly harc folyik a legjobb helyekért a vetítéseken.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK